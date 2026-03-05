El Teide registra más de cien movimientos sísmicos en las últimas horas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado 114 movimientos sísmicos bajo Las Cañadas del Teide desde la medianoche de este jueves. La actividad sísmica, que comenzó a las 23:20 horas, se ha prolongado durante la madrugada y primera hora de este jueves en la isla de Tenerife.

Fuentes del IGN han precisado que se trata de pulsos y eventos híbridos que no pertenecen a la misma familia de los siete enjambres sísmicos detectados durante febrero. Los datos públicos del visor de actividad sísmica muestran que la profundidad oscila entre 8 y 14 kilómetros, con dos eventos de magnitud 1,6 mbLg como los más destacados, aunque ninguno ha sido percibido por la población.

La sismicidad retorna tras casi una semana de pausa desde que finalizara el séptimo enjambre de febrero, que acumuló centenares de pequeños terremotos imperceptibles salvo para los instrumentos de medición. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha subrayado que estos últimos eventos no son enjambres sino terremotos con mayor contenido en altas frecuencias, similares a los que se registran ocasionalmente en esa zona desde hace años.

Origen de la actividad sísmica reciente

Domínguez ha explicado que la actividad sísmica de baja frecuencia detectada entre el 7 y el 10 de febrero, inédita por su duración y continuidad, respondió a una acumulación de fluidos y sobrepresión que desencadenó los enjambres posteriores. "Eso no lo hemos vuelto a ver, pero no quita para que se pueda repetir", ha indicado el responsable del organismo.

El director del IGN en Canarias ha insistido en que ni los enjambres ni los terremotos registrados en las últimas horas constituyen precursores de una erupción volcánica a corto ni medio plazo. La población puede mantener la calma, ya que estos fenómenos no representan ninguna amenaza en un horizonte de semanas o meses.