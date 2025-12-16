El Satse denuncia que las enfermas y fisioterapeutas cobrarán 350 euros menos en la paga extra navideña

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública verán reducidas sus pagas extraordinarias en aproximadamente 350 euros estas Navidades. Este recorte, que califican como una "amputación" salarial, se viene aplicando desde hace más de 15 años tras una decisión gubernamental que, según el sindicato, carece actualmente de justificación.

SATSE señala que estos profesionales sanitarios llevan soportando este recorte desde 2010, cuando el Gobierno de entonces implementó esta medida extraordinaria debido a la crisis. Desde entonces, se han sucedido tres presidentes (José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez) sin que ninguno haya revertido esta situación, perpetuando lo que el sindicato considera una "clara discriminación" hacia los empleados públicos, cuyas pagas extraordinarias se ven reducidas en un 27%.

La organización sindical ha intensificado su campaña de presión bajo el lema "de nuestra extra, que no se coman ni un euro", con el objetivo de que los Presupuestos Generales del Estado, aún pendientes de presentación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyan la recuperación íntegra de estas pagas. El sindicato advierte que, de no conseguirlo, continuarán las movilizaciones iniciadas en junio de 2024, cuando miles de profesionales ya protestaron en sus centros de trabajo.

Impacto económico en los profesionales sanitarios

Según los cálculos de SATSE, el recorte en cada paga extraordinaria asciende a 321 euros para quienes tienen un trienio trabajado, y supera los 366 euros para aquellos profesionales con 15 años de experiencia laboral. El sindicato denuncia que, en total, son ya 31 las pagas que estos trabajadores han cobrado de forma parcial desde la implementación de esta medida.

Vulneración de los estatutos profesionales

El Sindicato de Enfermería sostiene que el Gobierno está vulnerando tanto el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud como el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y los trienios de las pagas extraordinarias deben tener un importe equivalente al de una mensualidad completa.

SATSE insiste en la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley de Presupuestos que restaure el importe íntegro de las pagas extraordinarias, advirtiendo que la situación actual ha agravado la permanente pérdida de poder adquisitivo que han experimentado los trabajadores del sector público a lo largo de los últimos años, estimada por el sindicato en hasta un 40%.