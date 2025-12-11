El saldo migratorio de España se sitúa en 626.268 personas, 16.000 menos que en 2023

Varias personas pasan ante una oficina de empleo en Madrid.

El saldo migratorio de España con el exterior -la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores- fue positivo en 626.268 personas en 2024, 16.028 menos que en 2023, siendo éste el tercer mayor saldo en los diez últimos años, pero suponiendo el segundo descenso consecutivo desde 2022.

Según la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia (EMCR) del INE publicada este jueves, el saldo migratorio con el exterior en 2024 fue resultado de 1.288.562 personas procedentes del extranjero que establecieron su residencia en nuestro país (un 3% más que en 2023) y de 662.294 personas que lo abandonaron (un 8,8% más).

Del total de inmigrantes procedentes del extranjero, el 88,8% tenían nacionalidad extranjera y el 11,2% española.

En cuanto a la emigración, el 79,2% de las salidas fueron protagonizadas por extranjeros, mientras que el 20,8% fueron de españoles.

Colombia, Marruecos y Venezuela encabezan las llegadas

Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la colombiana (con 168.122 llegadas a España), la marroquí (133.130) y la venezolana (103.225).

El saldo migratorio de los extranjeros con el exterior ascendió a 619.652 personas en 2024, destacando, por nacionalidades, la colombiana (con un saldo positivo de 122.579 personas), la venezolana (86.033) y la marroquí (78.261).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 54.869 salidas), la rumana (50.220) y la colombiana (45.543).

El 50,1% de los extranjeros que migraron de España habían llegado al país durante los dos años anteriores, mientras que el 14,4 % lo había hecho entre 2001 y 2010.

Migraciones entre municipios

En 2024 hubo 1.754.162 cambios de municipio, un 2% más que en 2023. De estos, 700.640 supusieron un cambio de provincia y 546.536 de comunidad o ciudad autónoma.

Todas las principales ciudades tuvieron saldos migratorios positivos, salvo Fuenlabrada, Sant Cugat del Vallés, Fuengirola, Talavera de la Reina, Coslada, Cádiz y San Fernando.

Madrid, Barcelona y Valencia alcanzaron los saldos migratorios más elevados gracias a las entradas netas procedentes del exterior, pese a registrar saldos interiores (salidas hacia otros municipios) negativos.

Por su parte Terrassa, Valdemoro y Dos Hermanas fueron las ciudades que presentaron los saldos interiores más elevados: 1.358, 1.299 y 1.233, respectivamente.

Madrid, Cataluña y Andalucía: saldo interior negativo

Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las tres únicas regiones que en 2024 presentaron un saldo migratorio interno negativo, es decir, perdieron población en favor de otras comunidades autónomas.

Concretamente, Madrid presentó un saldo migratorio interno negativo en 12.993 personas, Cataluña en 6.437, y Andalucía en 5.858.

Por el contrario, los saldos migratorios entre comunidades más positivos se dieron en Comunidad Valenciana (10.966), Castilla-La Mancha (3.927) y Principado de Asturias (3.885).

Todas las comunidades autónomas presentaron saldo migratorio positivo con el exterior: los mayores se dieron en Cataluña (129.030), Madrid (113.964) y Comunidad Valenciana (104.776).

Las regiones con menor saldo migratorio con el exterior fueron La Rioja (2.998), Cantabria (5.051) y Extremadura (5.096).

Nivel de estudios

Por primera vez esta estadística incorpora información sobre nivel de estudios, relación con la actividad y ocupación de las personas que protagonizan las migraciones exteriores.

En 2022, de entre las principales nacionalidades de la inmigración procedente del extranjero, aquellas con un nivel más bajo de estudios completados fueron Marruecos (el 59% de los que llegaron sólo habían completado la educación primaria), Rumanía (38,2%) y el Reino Unido (38,1%).

Las nacionalidades extranjeras que presentaron un nivel educativo más alto fueron Francia (el 52,1% contaba con estudios superiores), Cuba (38,3%) y Argentina (35,1% ).

Entre los emigrantes españoles al extranjero durante el año 2023 las ocupaciones más frecuentes fueron trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores (23,3% del total), y técnicos y profesionales científicos e intelectuales (18,3%).