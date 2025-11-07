El mes de octubre de 2025 ha sido el segundo más seco del siglo en España

Octubre de 2025 ha finalizado con un balance pluviométrico preocupante al registrar solo 48,2 litros por metro cuadrado en el conjunto de España, lo que representa apenas el 62% del valor habitual para este mes según el periodo de referencia 1990-2020. Los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúan a este octubre como el segundo más seco del siglo XXI y el decimosexto con menos precipitaciones desde que comenzaron los registros en 1961.

La comparativa con el año anterior resulta especialmente llamativa. En octubre de 2024 —el más lluvioso de toda la serie histórica y marcado por los devastadores efectos de la DANA en Valencia— se contabilizaron 147 l/m², casi el triple que este año. Este contraste evidencia la extrema irregularidad del régimen pluviométrico español de un año para otro, según señala el organismo meteorológico.

Por zonas geográficas, las condiciones secas predominaron en gran parte del interior y norte peninsulares durante este pasado octubre. Algunos puntos del litoral cantábrico oriental y áreas del nordeste experimentaron un mes catalogado como extremadamente seco. En el otro extremo de la balanza, el litoral mediterráneo oriental y sureste peninsular registraron precipitaciones de húmedas a muy húmedas, con puntos donde incluso se alcanzó la categoría de extremadamente húmedo debido a episodios de lluvias intensas y en ocasiones torrenciales.

Precipitaciones muy desiguales

Andalucía occidental también recibió precipitaciones significativas que la situaron en valores húmedos, principalmente debido a un episodio de fuertes lluvias a finales de mes. Baleares mostró un comportamiento normal a húmedo, mientras que Canarias sufrió condiciones secas o muy secas, especialmente acusadas en las islas orientales donde algunos puntos fueron catalogados como extremadamente secos.

Las mayores precipitaciones diarias se concentraron en la segunda decena del mes, destacando los 174,8 l/m² registrados en Tortosa el día 12, seguidos de los 127,3 l/m² en el aeropuerto de Ibiza el día 11. Otros registros significativos fueron los 84,5 l/m² en San Javier el día 10, los 70,7 l/m² en el aeropuerto de Sevilla el 29, los 65,6 l/m² en Valencia el 11 y los 61 l/m² en Castelló-Almassora el 10.

Respecto a la precipitación total mensual, sobresalió la estación de Vigo/aeropuerto con 222,4 l/m², seguida de Tortosa con 214,6 l/m², Ibiza/aeropuerto con 184,8 l/m², Valencia con 178,3 l/m², Castelló-Almassora con 175,2 l/m² y el aeropuerto de Valencia con 167,9 l/m².

Un octubre excepcionalmente cálido

En el apartado térmico, octubre de 2025 tampoco ha dado tregua. La temperatura media sobre la España peninsular fue de 16,7 °C, valor que supera en 2,1 °C la media de referencia para este mes según el periodo 1991-2020. Estos datos lo sitúan como el sexto octubre más cálido desde 1961 y el quinto en lo que llevamos de siglo, confirmando la tendencia a octubres cada vez más calurosos en las últimas décadas.

El comportamiento térmico fue cálido en la mayor parte de la Península, llegando a ser extremadamente cálido en zonas de la mitad sur y en Ceuta y Melilla. También mostró un carácter cálido en la mayor parte de la costa norte, el tercio noreste peninsular y una amplia zona de Baleares. En Canarias, el carácter térmico varió según las islas, resultando en conjunto un mes normal.

Las temperaturas medias diarias se mantuvieron prácticamente todo el mes por encima de los valores habituales, con un episodio cálido especialmente prolongado entre los días 12 y 25 de octubre, alcanzando su máxima expresión en torno al día 22. Este periodo destacó sobre todo por las altas temperaturas nocturnas. El episodio concluyó bruscamente el día 26 con una caída de las temperaturas mínimas de casi 6 °C, devolviendo los valores a rangos normales para esta época del año.

Anomalías térmicas en toda la península

Según los datos analizados por eltiempo.es, las anomalías de temperatura media superaron los 3 °C en localidades como Toledo, Badajoz o Granada. Entre 2 °C y 3 °C se situaron ciudades como Cáceres, Huelva, Sevilla, Cádiz, Albacete, Ávila, Zamora u Ourense. La distribución muestra que ningún punto del país escapó al calor anómalo, siendo Canarias la zona menos afectada, seguida por el norte y noreste peninsular.

En Barcelona, la anomalía térmica fue de +1,3 °C, mientras que en Pamplona se quedó en +0,6 °C. Las zonas de alta montaña, como el Puerto de Navacerrada, también experimentaron un octubre extremadamente cálido, con una anomalía de +2,6 °C, convirtiéndose en el octavo octubre más cálido en 80 años de registros.

Las temperaturas máximas resultaron excepcionalmente elevadas en el sur y zonas del interior peninsular, con anomalías de +3,6 °C en Sevilla o +3,5 °C en Zamora. Las mínimas también fueron muy altas en estas mismas zonas, con valores de +2,8 °C en Toledo o +2,5 °C en Cádiz.

En cuanto a precipitaciones, este octubre de 2025 ha sido muy distinto a los de 2023 y 2024, resultando muy seco en casi todo el territorio. Las anomalías negativas han superado el 50% en el interior y norte. En Logroño, por ejemplo, solo se registraron 5,6 l/m² frente a los 37 l/m² habituales, lo que supone una anomalía del -85%. En Cádiz, donde octubre suele ser un mes lluvioso con una media de 70 l/m², apenas se recogieron 9,4 l/m².

El este peninsular, desde Murcia hasta Tarragona, fue la única excepción a la sequía generalizada, gracias a diversos episodios convectivos que dejaron acumulados destacables. También algunas zonas del oeste andaluz registraron un mes normal o húmedo. En Canarias, donde octubre suele marcar el inicio de las lluvias, este año ha sido especialmente seco con 0 l/m² en Santa Cruz de Tenerife y apenas 3,3 l/m² en Gran Canaria.