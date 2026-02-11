Una mujer es detenida por la muerte de su pareja en noviembre en Guernica (Vizcaya)

La Ertzaintza ha detenido este miércoles en Guernica a una mujer de 54 años como presunta autora de un delito de homicidio contra su pareja, un hombre de 62 años, cometido en noviembre del pasado año en el municipio vizcaíno.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos se produjeron el 22 de noviembre de 2025, cuando el Servicio de Emergencias recibió un aviso de una informante alertando de que una vecina solicitaba ayuda, pues su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos.

Hasta el domicilio se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

El cadáver fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la autopsia, que posteriormente confirmó un origen violento y de etiología homicida en el fallecimiento, puesto que la víctima presentaba diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes.

La Ertzaintza inició entonces una investigación por la que se cree que la autora de las agresiones fue la propia mujer del fallecido, quien este miércoles ha sido arrestada en Guernica-Lumo por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial Vizcaya (SICTB) de la Policía autonómica.

La detenida ha sido trasladada a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad vizcaína.