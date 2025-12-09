Muere uno de los dos pescadores arrastrados por un golpe de mar en la costa de Lanzarote.

Uno de los dos pescadores rescatados este lunes en la costa sur de Lanzarote tras ser arrastrados por un golpe de mar, el que resultó herido con pronóstico crítico, murió anoche en el hospital general de la isla. Su compañero pudo salir del agua por sus propios medios.

Así lo han confirmado este martes fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, lo que eleva a cinco las personas fallecidas por el fuerte oleaje en las últimas 48 horas en Canarias.

El fallecido fue socorrido a 500 metros de la zona en la que fue arrastrado por las olas cuando sufría una parada cardiorrespiratoria, situación que no pudo superar, por lo que murió en el citado hospital, en la misma camilla en la que fue evacuado en helicóptero.

Se trata de dos hombres italianos residentes en Lanzarote que estaban en la zona de Charcones en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, a quienes arrastró el oleaje sobre las 15:50 de este lunes, cuando permanecía activa una prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas.

Hace un mes cuatro turistas fueron arrastrados por otro golpe de mar en ese mismo sitio y tuvieron que rescatados.

Acaba así un fin de semana en el que, además de este pescador en Lanzarote, han muerto ahogadas en Tenerife otras cuatro personas, a la que se suma una desaparecida, como consecuencia de un golpe de mar que les sorprendió cuando se bañaban en una piscina natural de la costa suroeste de la isla, en el municipio de Santiago del Teide, que estaba precintada y vallada por estar vigente desde el viernes la citada situación de prealerta por el fuerte oleaje.