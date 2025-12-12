Más de la mitad de los españoles reconocen ser 'algo racistas'
Los mayores de 75 años se autodefinen como 'menos racistas'
El Ayuntamiento de Catarroja revisará sus protocolos contra la violencia machista tras el asesinato de Natividad
En el conocido programa 'La revuelta' de David Broncano (TVE) se hace directamente esta pregunta a los invitados como una broma, cuando realmente no lo es: ¿Eres más machista o más racista?
En ese sentido, el CIS arroja un dato y es que más de la mitad de los españoles, un 52,3%, se consideran algo racistas y un 1,1% de ellos "muy racistas", según el Barómetro de diciembre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Preguntados por dónde se ubican en una escala del 0 al 10, en la que 0 es 'nada racista' y 10, 'muy racista', un 47,7% de los entrevistados dice ser "nada racista". Además, un 26,2% se sitúa entre el 1 y el 4, es decir, poco racista. Mientras, un 7,6% se ubica justo en la mitad, y un 15,6%, entre el 6 y el 10, es decir, bastante racistas. Por edad, los mayores de 75 años son los que se autodefinen como menos racistas. En concreto, el 60,7% de ellos se considera "nada racista" frente al 32,6% de los jóvenes de 18 a 24 años.
El 44% de los votates de Vox dice no ser 'nada racista'
Atendiendo al voto, los que menos racistas se consideran son los votantes del BNG (el 62,5% se definen como "nada racistas"). En tercera y cuarta posición se sitúan los del PSOE (el 53,3% dice ser "nada racista") y los de Vox (un 43,5%, "nada racista"). Las posiciones más contrapuestas se encuentran entre los votantes de Coalición Canaria pues un 58,3% se autodefine como "nada racista" al tiempo que un 12,3% dice ser "muy racista".
Por otro lado, sobre la percepción del racismo en la sociedad, el 6,3% del total de los encuestados considera que la sociedad no es "nada racista" y un 4,3% cree que la sociedad es "muy racista". Mientras, la mayoría (un 53,6% de los encuestados) sitúa a la sociedad en posiciones intermedias, entre el 5 y el 8 de una escala del 1 al 10. Asimismo, preguntados por cuál es el principal problema que existe en España, el racismo lo es para un 0,1% de los entrevistados. Además, un 35,4% de la población dice haber visto "a menudo", en los últimos meses, en las redes sociales contenido que expresaba ideas ofensivas o violentas contra personas por motivo de su origen étnico, raza o religión, y un 30,7%, "en alguna ocasión".
También te puede interesar
Lo último