Médicos Unidos por sus Derechos se preparan para la huelga: "La sanidad pública está al borde del precipicio’”

Los profesionales médicos de toda España han convocado una huelga nacional que se desarrollará entre el 9 y el 12 de diciembre de 2025 para exigir un Estatuto del Médico propio. La organización Médicos Unidos por sus Derechos (UD) ha hecho un llamamiento para que todos los facultativos se sumen a la protesta, motivada por lo que consideran una "situación límite" del Sistema Nacional de Salud y la negativa del Ministerio de Sanidad a considerar la creación de este marco regulatorio específico.

La convocatoria surge como respuesta a la aprobación del nuevo Estatuto Marco por parte del Ministerio, que según los convocantes, impide a los médicos "negociar sus propias condiciones con la administración". Esta situación está provocando un éxodo de profesionales hacia la sanidad privada y extranjero, que sumado a las jubilaciones masivas de la generación del baby boom, está generando un déficit crítico de facultativos en el sistema público.

Principales problemas que motivan la huelga

Los organizadores han detallado los seis principales motivos que les llevan a esta movilización. En primer lugar, denuncian una sobrecarga asistencial que califican como insostenible, con agendas saturadas mientras las listas de espera quirúrgicas alcanzan una media de 126 días, dificultando ofrecer una atención de calidad.

El segundo punto crítico señala la insuficiencia de plantillas y la alta precariedad laboral, con contratos temporales generalizados y guardias de 24 horas mal remuneradas. A esto se suma el incremento alarmante de agresiones físicas y verbales, con 847 casos registrados en lo que va de 2025, sin medidas efectivas de protección.

Deterioro económico y profesional del colectivo

Los convocantes también destacan la pérdida de poder adquisitivo superior al 30% acumulada desde 2009, situando a los facultativos españoles entre los peor pagados de Europa occidental para igual nivel formativo y responsabilidad. Asimismo, denuncian el creciente intrusismo y desprofesionalización de la asistencia, con delegación de funciones médicas a otros perfiles sin la formación correspondiente.

Finalmente, los médicos señalan la ausencia de diálogo real con las administraciones, especialmente con el Ministerio de Sanidad, que según afirman, "se cierra en banda" ante la propuesta del Estatuto del Médico, habiendo llegado la ministra a calificar la iniciativa como "un completo error".

Desde UD aseguran que su único objetivo es "trabajar con dignidad como el resto de trabajadores" y ofrecer a los pacientes la atención de calidad que merecen en una sanidad pública sostenible, por lo que animan a todos los profesionales médicos a secundar la convocatoria en este momento que consideran "crítico" para el futuro de la profesión.