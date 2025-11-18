MAPFRE incentiva el ahorro de cara a la jubilación con una novedosa campaña

Planificar la jubilación se está convirtiendo en una preocupación cada vez más destacada de la sociedad. El sistema de pensiones público está garantizado pero, indudablemente, ante la evolución de la pirámide poblacional, se hace necesario fomentar el ahorro privado para complementar las pensiones públicas y poder mantener la calidad de vida en el momento de la jubilación. El ahorro de hoy será nuestra seguridad del futuro y esto nos permitirá asegurarnos una jubilación sin sobresaltos financieros.

En este sentido, los planes de pensiones ofrecen ventajas clave. En primer lugar, permiten desgravar en la declaración de la renta, lo que supone un ahorro fiscal inmediato. Además, están pensados específicamente para ahorrar a largo plazo, cuentan con una gestión profesional y la posibilidad de adaptar las inversiones en función del perfil de cada cliente y la proximidad al momento de la jubilación. Y MAPFRE dispone de una amplia gama de productos que se adaptan a las características de cada persona.

Actualmente la compañía tiene en marcha una campaña muy novedosa, con la que se incentiva el ahorro para la jubilación a través de productos específicos destinados a este fin, y también con otras soluciones, como los fondos de inversión.

Aportaciones al ‘FondMAPFRE Elección Moderada’

Concretamente, MAPFRE bonifica a los clientes que trasladen su plan de pensiones individual a cualquier plan del catálogo de la aseguradora con un 3% hasta los primeros 150.000 euros y con un 1% para el resto del importe trasladado. Esta bonificación se invertirá en un fondo de inversión con perfil moderado, cuyo titular será el mismo que el del fondo de pensiones.

El cliente podrá realizar aportaciones adicionales, si así lo desea, a este fondo de inversión, denominado FondMAPFRE Elección Moderada, cuya rentabilidad media de los últimos años ha sido de alrededor del 4% anual.

Para recibir esa bonificación, el cliente debe mantener su plan de pensiones en MAPFRE durante los próximos cuatro años. Durante ese periodo no podrá rescatar el fondo de inversión, aunque sí las aportaciones adicionales que haya realizado, junto con el rendimiento de las mismas, si lo necesita. Pasados esos cuatro años, el cliente podrá rescatar la bonificación y su rentabilidad o seguir ahorrando en ese fondo de inversión.

La campaña se inició el pasado 1 de octubre y se prorrogará hasta el día 31 de enero de 2026. Con esta novedosa campaña, MAPFRE no sólo incentiva el ahorro de cara a la jubilación a través de productos específicos destinados a este fin, como son los planes de pensiones, sino también a través de otras soluciones, como los fondos de inversión.

“Queremos ayudar a los clientes a que conozcan los diferentes productos con los que pueden ahorrar para su jubilación y los fondos de inversión pueden ser un complemento muy interesante. Con esta iniciativa no sólo bonificamos la confianza de los clientes al traspasar su plan de pensiones o EPSV a MAPFRE, sino que les ayudamos a iniciarse en el mundo de la inversión, con el asesoramiento especializado de los profesionales de la compañía en las más de 3.100 oficinas repartidas por todo el territorio”, señala Javier Oliveros, director comercial de MAPFRE Iberia.

El plan que mejor se adapta a cada persona para ahorrar

Para facilitar ese ahorro tanto a particulares como a autónomos, MAPFRE siempre ha dispuesto de una amplia gama de productos que se adaptan a las características de cada persona (particulares y también autónomos), y a todos los momentos de la vida. Por ejemplo, el Programa Tu Futuro de MAPFRE es un servicio gratuito de gestión activa de planes de pensiones y otros productos de ahorro para la jubilación, que adapta la inversión a la edad y perfil de riesgo del cliente, gestionando la cartera automáticamente y sin coste adicional para el usuario. El servicio distribuye el capital en distintas cestas de fondos de pensiones, aumentando la inversión en renta variable cuando falta mucho para la jubilación y en renta fija a medida que se acerca la fecha, para así optimizar la rentabilidad y controlar el riesgo.

Por otro lado, la aseguradora ha incorporado recientemente MAPFRE Puente Garantizado VII a su amplia gama de productos. Se trata de un plan que garantiza a cinco años no sólo el capital invertido, sino también una rentabilidad efectiva acumulada del 10,5%.

En definitiva, cuanto antes empecemos a ahorrar, más margen tendremos para construir un complemento adecuado a nuestra pensión pública y asegurar una jubilación sin sobresaltos financieros. Y qué mejor que hacerlo de la mano de MAPFRE, la compañía que genera mayor confianza del seguro español.

La importancia del asesoramiento profesional y la cercanía para los clientes

El seguro da tranquilidad y estabilidad, y cumple una función social clave. Protege a las personas en todos los momentos clave de su vida: salud, hogar, familia, ahorro, jubilación, movilidad... También a pymes y autónomos. Aqui, el mediador de seguros juega un papel destacado porque ayuda al cliente a protegerse adecuadamente y con soluciones que se adapten a sus necesidades reales. Consciente de ello, MAPFRE ofrece a sus clientes unos valores complementarios que generan confianza y seguridad, como, efectivamente, es el valor de la mediación: frente a la complejidad creciente de los productos y necesidades, el asesoramiento es clave para contratar bien y con sentido.

Por ello, MAPFRE cuenta con una red de más de 3.100 oficinas, con profesionales expertos que conocen el entorno local, hablan el idioma del cliente, conocen sus necesidades y están disponibles para acompañarlo antes, durante y después de la contratación de cualquier seguro o plan. Esta cercanía genera confianza, y la confianza permite relaciones a largo plazo.