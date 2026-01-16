Julio Iglesias rompe su silencio y niega haber "abusado, coaccionado a ninguna mujer"

El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes las acusaciones realizadas por dos exempleadas, quienes han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas. "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en su perfil de Instagram.

Esta es la primera vez que Julio Iglesias (Madrid, 1943) responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, tras los comentarios publicados por el entorno del artista en la revista 'Hola!' en la que manifestó que "todo se va aclarar" y que está "preparando su defensa".

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agrega el artista en Instagram. Al mismo tiempo, el cantante dice que no puede olvidarse de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Junto al comunicado, la esposa del cantante, Miranda Rynsburger, ha publicado un mensaje de apoyo: "A tu lado, siempre". Los hechos denunciados habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre el asunto y tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron al cantante, representadas por la organización Women's Link.

Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y que ha intervenido en varios casos de notoriedad pública, para hacer frente a estas acusaciones.

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalaron El Diario.es y Univisión.

Abuso sexual y trata de personas

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas. En una rueda de prensa en Madrid el martes, el equipo legal de Women's Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes. Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que hay otras mujeres que fueron trabajadoras del artista que se han puesto en contacto con ellas, si bien evitó mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, por lo que no ha ofrecido datos para proteger su intimidad.