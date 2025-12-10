El invierno en España será más cálido con temperaturas por encima de lo normal

Las previsiones meteorológicas para este invierno confirman un escenario menos riguroso de lo habitual en toda España. Según ha adelantado eltiempo.es, la estación invernal registrará temperaturas superiores a la media en la mayor parte del territorio nacional, mientras las precipitaciones se mantendrán dentro de los parámetros normales. No obstante, los expertos no descartan descensos térmicos puntuales en zonas del interior peninsular o en áreas montañosas de mayor altitud.

Este pronóstico refuerza la tendencia observada en los últimos años, donde los inviernos tradicionales con frío intenso están desapareciendo gradualmente. El portal meteorológico señala que el impacto del cambio climático resulta cada vez más evidente, manifestándose en temporadas invernales más templadas que las históricamente registradas en nuestro país.

Los modelos de anomalía térmica proyectan valores entre +0,5ºC y +2ºC por encima de la media habitual en gran parte de España, consolidando la tendencia cálida que ha caracterizado los patrones climáticos de los últimos inviernos españoles. Aunque enero continuará siendo el mes más frío del año, las temperaturas mínimas serán previsiblemente más suaves de lo que correspondería a esta época.

Temperaturas previstas para el invierno

En términos numéricos, mientras la temperatura media invernal en España suele situarse en torno a los 7,9ºC a nivel nacional, el panorama varía considerablemente según las regiones. En las áreas costeras, el valle del Guadalquivir, Baleares y Canarias, los termómetros habitualmente superan los 10ºC durante el invierno. Por contra, la meseta norte registra valores por debajo de 8ºC, y las cumbres más elevadas mantienen temperaturas cercanas a los 0ºC.

Precipitaciones dentro de la normalidad

Respecto a las precipitaciones, los modelos meteorológicos indican que se mantendrán dentro de los valores normales para esta época en todo el territorio nacional. Esto supone un promedio aproximado de 200 l/m² durante toda la estación invernal, según los datos aportados por eltiempo.es. Aunque diciembre suele ser el mes con mayor volumen de lluvias invernales, algunas zonas como Murcia, Alicante o Barcelona pueden experimentar más precipitaciones durante enero o febrero.

La distribución geográfica de estas lluvias continuará siendo desigual. Las zonas más húmedas corresponderán al noroeste peninsular, Extremadura, Andalucía occidental, el oeste de Castilla-La Mancha y el archipiélago canario. El área más lluviosa será el oeste de A Coruña, donde las precipitaciones podrían superar los 600 l/m² durante los tres meses de invierno.