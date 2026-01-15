Investigan la muerte de un niño de 9 años al caer de un séptimo piso en Sagunto (Valencia)

La Policía Nacional investiga si la muerte de un menor de 9 años, precipitado desde un séptimo piso en Sagunto (Valencia) en Navidad, puede ser un suicidio o una caída accidental.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Efe que el niño de 9 años cayó al vacío desde un séptimo piso y falleció en la madrugada entre Nochebuena y Navidad.

La investigación la desarrolla la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional de Sagunto.

Según las mismas fuentes, se ha descartado que el menor tuviese problemas escolares o hubiese sufrido episodios de acoso en el centro educativo.

No obstante, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, y se investiga si fue una caída accidental sin descartar la hipótesis del suicidio.

La investigación incluye los mensajes o conversaciones que el menor hubiese podido mantener a través de redes sociales o videojuegos.

Al lugar de los hechos se desplazó la Policía Local y la Nacional, con los especialistas de unidad Científica, además del equipo forense, que realizó el levantamiento de cadáver.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados recibirán ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024, y ante situaciones de emergencia también pueden llamar al 112. Las tentativas y muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son una reacción a un sufrimiento extremo causado por factores psicológicos, biológicos y sociales que pueden prevenirse y tratarse.