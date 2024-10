Un hombre tenía tres penes y no lo sabía: confirman el segundo caso de trifalia del mundo

Journal of Medical Case Reports

La Facultad de Medicina de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido, ha confirmado el segundo caso en el mundo de un hombre con tres penes. Esta extraña deformidad, llamada trifalia, se ha detectado durante la disección del cadáver de un hombre de 78 años donando a la ciencia.

El estudio, que ha sido publicado en la revista especializada Journal of Medical Case Reports, explica que a pesar de la apariencia externa normal de los genitales de este hombre, la disección reveló una notable variación anatómica: solo uno de los penes era funcional y los otros dos estaban ocultos dentro de la piel del saco escrotal.

Un esquema de la anatomía del hombre: en azul el pene principal, en rojo el pene secundario y en verde el terciario. / Journal of Medical Case Reports

El individuo desconocería esta anomalía, pues es posible que no tuviera síntomas ni necesidades médicas adicionales en vida, ya que los penes internos y disfuncionales pudieron no presentarse, impidiendo su diagnóstico. No obstante, el estudio tampoco descarta que dada la complejidad de su uretra, que recorría uno de los penes secundarios, pudiera acarrearle un riesgo significativo de infección, disfunción sexual o incluso problemas de fertilidad.

Lo destacado de este caso es que aporta una descripción completa de las características anatómicas de la trifalia, detallando la morfología y las afecciones clínicas de esta anomalía. Sin la disección detallada llevada a cabo en la Universidad de Birmingham, esta variación anatómica habría pasado desapercibida, lo que sugiere también que la prevalencia de esta deformación puede ser mayor de lo esperado.

Los casos de difalia (deformación con dos penes) son raros, pues se detecta en uno de cada 6 millones de nacimientos de varones. Entre 1606 y 2023 solo se han documentado un centenar de estas variaciones en todo el mundo. La trifalia es aún más extraordinaria, porque solo hay dos individuos detectados médicamente con la anomalía (el anterior fue el de un bebé en Iraq confirmado en 2021).