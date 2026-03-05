Hallan un cadáver en la zona de la pasarela que se derrumbó en Santander

Un cuerpo ha sido localizado en la zona de El Bocal, de Santander, donde el martes se produjo el suceso que ha provocó la muerte a cinco jóvenes, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13:25 la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.

Un operativo de más de 100 personas busca a la joven, de 20 años y de Guadalajara, mientras que los cuerpos de sus amigos fallecidos, de entre 19 y 22 años, están ya con sus familias. Tres de ellos eran vascos, una era cántabra y otra almeriense.

La séptima víctima de este suceso -otra vecina de Euskadi-, que ha desgarrado a toda Cantabria y, sobre todo, al instituto cántabro La Granja de Heras, en el que estudiaban los siete, está ingresada en cuidados intensivos en Santander, pero su vida no corre peligro.