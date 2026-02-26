Los expertos alertan de que el cambio climático eleva la intensidad de las lluvias torrenciales en España

El cambio climático ha incrementado la intensidad de las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en España, Portugal y el norte de Marruecos, según un análisis del grupo de científicos internacional World Weather Attribution (WWA).

Expertos de diferentes países estudiaron en qué medida la crisis climática inducida por el ser humano alteró la probabilidad e intensidad del episodio de lluvias intensas registrado en dos regiones que abarcaron las zonas más afectadas de los tres países.

En concreto, se centraron en el norte de Portugal y el noroeste de España, por un lado, y el sur de Portugal y el suroeste de España, así como el norte de Marruecos, por otro.

Desde el 16 de enero, nueve tormentas con nombre azotaron el Mediterráneo occidental, siendo esos países los más afectados.

En el caso de España, el Gobierno aprobó 7.000 millones de euros en ayudas económicas para los afectados por las lluvias, a los que se sumaron otros 1.780 millones en el caso del Gobierno andaluz.

El estudio resalta lo ocurrido en la localidad de Grazalema (Cádiz), donde en apenas unos días cayó más lluvia de la que se esperaba en todo un año.

Hallazgos

Entre sus conclusiones, los investigadores hallaron que los días con mayor precipitación en las regiones analizadas son ahora aproximadamente un tercio más lluviosos -un 36% más en la región sur y un 29 % más en la norte- que antes de que el planeta se calentara 1,3 grados.

Para determinar la huella humana en ese cambio, los expertos combinaron los aumentos observados con simulaciones de modelos climáticos. Vieron una subida de aproximadamente el 11 % en la intensidad de las precipitaciones en la región norte estudiada atribuida directamente a las emisiones de dióxido de carbono.

En la región sur, los modelos climáticos no reprodujeron la tendencia observada.

David García García, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Alicante y uno de los autores del estudio, considera "asombroso" el volumen de agua visto en lugares como Grazalema durante esta sucesión de tormentas.

Además, señala, el hecho de que "caiga en pocos días el equivalente a las precipitaciones de todo un año supone un impacto enorme para nuestras infraestructuras y nuestro suelo".

Este estudio confirma que "el calentamiento de la atmósfera provocado por nuestras emisiones colectivas de carbono está dando lugar a un patrón de lluvias más extremas e intensas", añade.

Por su parte, la profesora de Ciencias Climáticas en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y otra de los autoras Friederike Otto resalta que "esto es exactamente lo que supone el cambio climático: los patrones meteorológicos que antes eran más manejables ahora se están convirtiendo en desastres más peligrosos".

"Ya sea el aumento del 11% que hemos podido atribuir directamente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, o las tendencias mucho más elevadas que observamos sobre el terreno a lo largo de las décadas, estamos seguros de que el cambio climático hace que estas intensas lluvias sean más severas", dijo.