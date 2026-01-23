Estrangulamiento y acoso digital: las nuevas alertas que usarán los agentes para detectar el riesgo de asesinato machista

El intento de estrangulamiento no es solo una agresión más; es el "principal indicador de violencia letal" cuando ya existe maltrato físico. Bajo esa premisa científica, el Ministerio del Interior prepara un cambio sustancial en el sistema VioGén para este año. El algoritmo policial, encargado de evaluar el peligro que corre una mujer, incorporará nuevos factores de riesgo determinantes como la asfixia, la violencia digital, las agresiones a embarazadas o las amenazas directas de matar a los hijos. Un año después del lanzamiento de VioGén 2 (en enero de 2025), los responsables del sistema, Belén Crego y Juan José López Ossorio, han detallado cómo la inteligencia policial busca adelantarse al comportamiento del maltratador identificando su "punto de no retorno".

Nuevos indicadores para predecir lo "inminente"

La gran actualización de este año se centra en afinar la predicción. Se van a revisar los formularios de valoración para incluir conductas que la ciencia ha señalado como preludios del feminicidio. Entre las novedades destacan:

Intento de estrangulamiento: Considerado la antesala de la violencia letal.

Considerado la antesala de la violencia letal. Violencia digital: El ciberacoso y el control a través de redes y dispositivos.

El ciberacoso y el control a través de redes y dispositivos. Agresiones en el embarazo: Identifican a un perfil de agresor especialmente violento y carente de empatía.

Identifican a un perfil de agresor especialmente violento y carente de empatía. Violencia vicaria: Se pondrá el foco en las amenazas de muerte contra los hijos menores. Aunque son casos "poco prevalentes", Interior los considera críticos y está analizando los homicidios de menores para detectar patrones concretos.

El objetivo del equipo de Interior es descifrar la "inminencia", es decir, qué señales o "alertas tempranas" advierten de que un feminicidio está a punto de cometerse para poder intervenir antes.

Protocolo Cero

Uno de los éxitos destacados en este último año ha sido la consolidación del Protocolo Cero. Esta herramienta permite a los agentes policiales introducir un caso en el sistema de protección tras una intervención de urgencia, sin que la víctima haya presentado denuncia. Actualmente, entre el 25% y el 30% de los nuevos casos que ingresan en VioGén lo hacen por esta vía. Además, Interior ha detectado un efecto positivo: muchas víctimas que entran bajo este protocolo acaban denunciando formalmente al sentirse respaldadas por el seguimiento policial.

Desde su creación en 2007, VioGén ha realizado más de 8 millones de valoraciones de riesgo. Actualmente, el sistema cuenta con casi 900.000 casos registrados, de los cuales más de 100.000 permanecen activos con protección policial. Según los responsables del Ministerio, esta herramienta ha contribuido a un descenso de más del 20% en los feminicidios desde que hay registros.

016: Teléfono de atención a las víctimas

El Ministerio de Igualdad recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600 000 016, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana. La llamada no deja rastro en la factura, aunque es necesario borrarla del registro de llamadas del teléfono móvil.