Esther Rojo: “La protección de las mujeres no puede depender solo de un dispositivo”

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Rojo, ha querido desmontar la idea —cada vez más extendida— de que la protección de las mujeres víctimas de violencia machista depende únicamente de las pulseras telemáticas. “No toda la seguridad de una mujer pivota sobre un dispositivo”, ha subrayado, recordando que la respuesta del Estado debe ser global, coordinada y garantista.

Rojo insiste en que, cuando un juez o jueza dicta una orden o pena de alejamiento, la protección se apoya también en el seguimiento activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “La pulsera es una herramienta más, muy eficaz, pero no la única”, señala.

A 1 de diciembre de 2025 había 4.472 dispositivos telemáticos activos y, según el Observatorio, no consta ninguna víctima mortal que los estuviera usando. “Se han demostrado un instrumento disuasorio y protector”, recalca Rojo, sin olvidar que su implantación depende siempre del análisis judicial de cada caso.

"No estáis solas"

En relación con los fallos técnicos detectados tras la migración de datos de estos dispositivos, la presidenta asegura que el problema “ya está solventado” y que cualquier disfunción canalizada por los jueces se traslada a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, organismo que gestiona estos sistemas.

Más allá de lo tecnológico, Rojo envía un mensaje directo a las mujeres: “Denunciad. No estáis solas”. Reconoce el miedo, la vergüenza y el bloqueo emocional que sufren muchas víctimas, pero subraya que solo con una denuncia los juzgados pueden activar la protección. “Acudid a comisaría, a la Guardia Civil o al juzgado de guardia. Estamos para protegeros”.

La magistrada también alerta de que 2025 suma ya 42 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. “Los datos son sobrecogedores”, afirma, aunque valora que desde la Ley Integral de 2004 “hemos dado pasos de gigante”. Para avanzar, insiste en reforzar la prevención desde las escuelas, intensificar las campañas de sensibilización y reconocer el papel esencial de los medios de comunicación en la lucha contra las violencias machistas.

Rojo afronta su mandato con un objetivo claro: vigilar la carga de trabajo de los juzgados especializados, ampliada tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que estos órganos ofrecen a las mujeres “respuestas ágiles y medidas ajustadas a la urgencia de cada situación”, y promete que el Observatorio estará “al lado” de quienes los integran para garantizar un sistema fuerte, coordinado y centrado en las víctimas.