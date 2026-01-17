Detenido tras perseguir a otro conductor varios kilómetros blandiendo un hacha

El hacha y la pistola de airsoft incautada al detenido.

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Palma como presunto autor de un delito de amenazas de muerte después de esgrimir un hacha contra otro conductor por una disputa de tráfico y perseguirlo durante varios kilómetros por las calles de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la mañana cerca de un centro educativo en la avenida Gabriel Roca, según informó este viernes la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La víctima circulaba cuando comenzó a escuchar un claxon y ver destellos de luz detrás de él. Creyendo que era un conocido, sacó la mano por la ventanilla para saludar. Al no cesar las luces y los gestos del conductor de atrás, continuó su marcha ignorándolo.

Metros más adelante, el otro vehículo se situó en paralelo. De él descendió un joven "alto y corpulento" que comenzó a proferir insultos y amenazas, según el relato policial.

El agresor se dirigió a la parte trasera de su vehículo, abrió el maletero, extrajo un hacha de grandes dimensiones y la blandió mientras decía: "Vete de aquí o te abro la cabeza".

La víctima arrancó a toda velocidad temiendo ser agredido. Sin embargo, cuando se encontraba cerca de su domicilio, el presunto agresor volvió a aparecer, se apeó nuevamente, le arrebató el teléfono móvil "con la intención de que no le grabara", lo lanzó bruscamente al suelo y se marchó.

Tras la denuncia, agentes del Grupo Operativo de Respuesta establecieron un dispositivo para localizar el vehículo. Lo interceptaron circulando por la avenida Joan Miró con el conductor que coincidía con la descripción de la víctima al volante.

Al inspeccionar el maletero, hallaron el hacha de grandes dimensiones descrita, además de una pistola de gas airsoft, tres cargadores y una botella de gas propano.

El detenido quedó a disposición judicial acusado de un delito de amenazas de muerte.