Detenido un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer que en la madrugada del miércoles fue hallada precipitada en el distrito madrileño de Villaverde.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, tras el hallazgo del cuerpo de la mujer una Inspección Técnico Policial por parte de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad del hombre en la muerte de la víctima.

Agentes de la Policía llevaron a cabo el mismo miércoles la detención del varón como presunto responsable de un delito de homicidio.