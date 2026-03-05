Detenida una mujer acusada de ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria.

Una mujer ha sido detenida en Las Palmas de Gran Canaria acusada de matar presuntamente a su hija de año y medio, a la que podría haber ahogado en el barrio marinero de San Cristóbal, han informado este jueves fuentes de la investigación.

La detención se produjo hacia las 22:00 de este miércoles, después de que vecinos de la zona alertasen de que una mujer deambulaba con un bebé mojado en brazos y con síntomas de ahogamiento.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, intentaron reanimar a la bebé y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia.

La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde falleció.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario.