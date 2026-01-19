El defensor del paciente recibe casi 15.000 denuncias por negligencias sanitarias en 2025, la mayor cifra registrada

La asociación El defensor del paciente recibió en 2025 una media de 41 casos al día por presuntas negligencias médico-sanitarias, la cifra más alta de la última década y que supone un total de 14.986 casos (898 más que en 2024), de los cuales 951 han sido con resultado de muerte (153 más que en 2024).

Los casos más habituales se han producido por mala praxis, como intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. Aunque la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica.

Así lo refleja la Memoria 2025 que ha presentado este lunes la asociación. "Aunque son datos embarazosos para la administración sanitaria, ésta es la realidad", lamenta en el documento El defensor del paciente.

Para la asociación, el sistema sanitario español es universal y excelente, pero no funciona como debería porque los responsables políticos no lo están cuidando. Además, denuncia que en 2025 se han producido más derivaciones que nunca en la historia a grupos hospitalarios privados.

"Entre las derivaciones a los grupos hospitalarios privados y el millón de ciudadanos en lista de espera quirúrgica hay una estrecha relación. No cabe duda de que la privatización es una opción política", critica.

Crecen las negligencias en cirugía plástica

Desglosando por especialidad y proceso, se recibieron 380 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, con resultado insatisfactorio, 29 casos más que el año anterior. Además, se registraron 63 casos de personas afectadas por depilación láser. "Éste es un dato para tener muy en cuenta, pues es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética. Algunas de ellas, utilizan láseres que no son de buena calidad, además de que el personal que realiza estos tratamientos, en muchos casos, no son médicos", destaca el informe.

El documento señala que 115 bebés nacieron con alguna discapacidad en 2025, lo que supone 7 recién nacidos más con respecto al año anterior. Son casos relacionados con hipoxias durante el parto, es decir, cuando el bebé no recibe suficiente oxígeno causando secuelas graves como parálisis cerebral, retrasos en el desarrollo o problemas neurológicos.

"Aunque no toda hipoxia supone una mala praxis médica, la negligencia se produce cuando existe una falta de control durante el parto, cuando se ignora las alteraciones en el registro cartográfico o cuando -por una decisión tardía- se practica una cesárea de urgencia", explica el El defensor del paciente.

Además, se registraron 31 fallecidos en casos en los que, tras avisar al 112, no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital o la respuesta fue tardía, con más de una hora de retraso.

Asimismo, 30 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió con las medidas de asepsia necesarias. "Éste es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico", apuntan desde la asociación.

También se contabilizaron 155 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 21 casos más que en 2024.

Por otra parte, se registraron 16 casos de contagiados por hepatitis C (VHC). El número se ha reducido considerablemente respecto a otros informes y la mayoría de estos casos se originan por trasfusiones de sangre en intervención.

Además, 64 personas denunciaron haber sido dadas de alta médica sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar. "La falta de coordinación entre el sistema contractual y el sistema protector en la Seguridad Social está generando un grave desajuste en nuestro sistema, con terribles consecuencias para el trabajador", denuncia la asociación.

Por orden descendente, las comunidades autónomas con más denuncias por negligencias son: Madrid (4.005 casos), Andalucía (2.730), Cataluña (2.059), Comunidad Valenciana (1.133), Castilla y León (858), Castilla-La Mancha (801), Galicia (704), País Vasco (432), Murcia (430), Aragón (401), Canarias (320), Extremadura (271), Cantabria (248), Asturias (210), Baleares (196), Navarra (90), La Rioja (56), Ceuta y Melilla (12).

"Basta ya de mentir con las listas de espera"

Las listas de espera concentran el mayor número de denuncias durante 2025. Según los últimos registros del Ministerio de Sanidad, a fecha del 30 de junio de 2025, se establece la cifra de 832.728 pacientes aguardando una cirugía con un plazo medio de 118 días. Si se comparan con los del informe de 2024, suponen 15.582 pacientes menos, mientras que el tiempo de espera desciende 3 días.

Sin embargo, desde El defensor del paciente consideran que los resultados no son precisos: "Basta ya de mentir con las listas de espera". "Los datos para someterse a una intervención se cronifican, aunque han disminuido ligeramente (...). Son deprimentes, seguimos rozando el millón de personas aguardando una operación", denuncian desde la asociación", añaden.

Además, el resto de los servicios con más denuncias son, por orden: cirugía general, urgencias, traumatología, ginecología y obstetricia, odontología y cirugía maxilofacial, transporte sanitario y ambulancias (112 y 061), oncología, oftalmología y cardiología.

"La hoja de ruta para acceder a la sanidad pública es una carrera de obstáculos. Para obtener cita con nuestro médico de familia tenemos que esperar dos semanas; para hacernos una analítica un mes. Atención primaria se satura, la gente se va a urgencias y ahí es donde se producen los errores. Las listas de espera son harina de otro costal. Por consiguiente, el colapso de la sanidad pública ha disparado las negligencias médicas", advierten desde El defensor del paciente.

En este sentido, los diez hospitales que han recibido más reclamaciones en sus servicios de Urgencias por una gestión deficiente del flujo de pacientes son el Hospital Universitario de Canarias, el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitario de Toledo, el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, el Hospital Universitario Vall d'Hebron (Barcelona), el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla), el Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca) y el Hospital Universitario de Cruces (Bilbao).

Cribados de cáncer

Por otra parte, la asociación ha criticado que la crisis de los cribados ha puesto de manifiesto las "vergüenzas" del sistema sanitario, ya que, según señalan, no se trata de otra cosa que de casos de listas de espera por falta de especialistas y como resultado de la política privatizadora.

"El escándalo de los fallos en los cribados de cáncer es uno de los episodios más bochornosos de la sanidad pública española", denuncia la asociación, que asegura que se trata de un problema que se conoció en Andalucía, pero que sucede en todo el país.

Por último, El defensor del paciente alerta de que entender la atención médica a través de la inteligencia artificial (IA) es un "verdadero peligro", ya que, a su juicio, conlleva mucha dificultad diagnóstica y puede conducir a graves errores en la medicación.

"El distanciamiento entre facultativo y paciente sólo puede conllevar al error médico. Desde nuestro punto de vista el futuro de la Medicina es sombrío con la IA porque disipa el lado humano", concluye.