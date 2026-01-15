La Crew-11, que regresa por la enfermedad de un astronauta, ameriza con éxito en el océano
Los cuatro integrantes de la misión han estado 167 días en el espacio
La NASA, ante un regreso anticipado inédito por un astronauta enfermo
La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, Estados Unidos), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.
La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (23:20, hora española), tocó el agua ayudada por cuatro paracaídas a las 08:41 GMT, confirmó la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales con el mensaje "wellcome home, Crew-11".
Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, regresaron a la Tierra después de un viaje de unas once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.
Con la ayuda de paracaídas, la cápsula desaceleró para amerizar de manera segura en el océano, donde los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y del que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.
