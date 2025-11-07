Condenado a quince años por agresión sexual, amenazas y coacciones contra su ex pareja

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a penas que suman quince años de prisión por delitos continuados de agresión sexual, amenazas, coacciones e injurias cometidos contra su expareja, después de que el encausado admitiera su culpabilidad. Como hechos probados, tras la ratificación de la denuncia por parte de la víctima y el reconocimiento expreso de los hechos por el procesado, la sentencia establece que el acusado mantuvo una relación sentimental con la mujer durante tres años, conviviendo un año, hasta que la relación cesó el junio de 2023, si bien mantenían encuentros esporádicos. El procesado, tras terminar la relación, con ánimo de faltar el respeto a su ex pareja y forzarla a que hiciese lo que él le pedía en cada momento, le insultaba de modo constante y le decía que, si no accedía a lo que él le pedía, enviaría vídeos suyos de contenido sexual a sus familiares, amigos y contactos, según la sentencia facilitada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La asfixia con las asas del bolso

El 4 de agosto de 2023, sobre las 00:00 horas, el acusado se hospedó con la víctima en un motel, donde ella se negó a mantener relaciones sexuales y donde el encausado cometió la agresión sexual tras colocar las asas del bolso de la afectada alrededor de su cuello, llegando a provocarle la falta de aire. Como consecuencia de los actos contra su libertad sexual, la víctima sufrió diversas lesiones físicas. El acusado, con ánimo de obligar a la denunciante a que se vieran contra su voluntad y causarle temor, el 5 de agosto de 2023 la llamó más de 30 veces y le envió mensajes de audio con amenazas e insultos. En concreto, el tribunal impone trece años y seis meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, nueve meses de prisión por uno continuado de amenazas y otros nueve meses por un delito continuado de coacciones, además del pago de 1.200 euros de multa por un delito leve continuado de injurias.