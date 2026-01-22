Un choque entre un tren y una grúa deja varios heridos en Cartagena

Un accidente ferroviario en Cartagena ha dejado varios heridos. Un tren de vía estrecha de FEVE ha colisionado con una grúa este jueves en torno al mediodía en la pedanía de Alumbres, según han informado fuentes del 112. El siniestro se ha registrado en el punto kilométrico 6,6 de la línea que conecta Alumbres con la barriada de La Esperanza, provocando la activación inmediata de los servicios de emergencia y asistencia sanitaria. Se trata de un tren de la línea Cartagena-Los Nietos (Murcia).

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada desde Renfe a las 12:04 horas alertando del accidente. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil.

Dos de los heridos han sido trasladados al hospital Santa Lucía para su valoración.

Renfe ha explicado que el incidente se ha producido cerca de la estación de El Abrevadero, en el tren de cercanías Ancho Métrico (AM) que ha partido de Cartagena a las 11:40 horas con llegada a Los Nietos prevista a las 12:13. En el tren viajaban 16 pasajeros.

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha informado en su cuenta de X que el servicio en la línea ferroviaria Cartagena-Los Nietos está interrumpido "por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria". Es decir, que el tren ha chocado con el brazo de la grúa que invadía el espacio de la vía.

La alcaldesa de Murcia, Noelia Arroyo, ha explicado que se trata de una grúa subida a una camioneta pickup que estaba trabajando en el cableado de una casa de planta baja en Los Partidarios.

El accidente ha generado importantes interrupciones en el servicio ferroviario de FEVE (Ferrocarrilles Españoles de Vía Estrecha) en este tramo de la Región de Murcia.

El trayecto entre Cartagena y Los Nietos data del año 1874 cuando se construyó la línea de ancho métrico entre ambas poblaciones. En 1964 las instalaciones fueron transferidas a Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), empresa que se disolvió en 2013 encomendando la titularidad de las instalaciones a Adif y la explotación a Renfe Operadora.

¿Qué es FEVE y su importancia en la Región de Murcia?

FEVE, acrónimo de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, es una red ferroviaria de ancho métrico que opera principalmente en el norte de España, aunque también mantiene servicios en otras regiones como Murcia. En Cartagena, esta línea presta un servicio esencial para conectar las pedanías costeras con el núcleo urbano principal, facilitando el transporte de trabajadores y residentes.

La línea de vía estrecha en Cartagena tiene una importancia histórica y patrimonial significativa, además de su función como medio de transporte público. Desde su integración en Renfe Cercanías, el servicio ha experimentado diversas mejoras en infraestructuras y material rodante, aunque mantiene las características propias de las líneas de vía estrecha, con limitaciones de velocidad y capacidad respecto a las líneas convencionales.