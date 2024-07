Ayuso acusa al Gobierno de "estalinismo" por "buscar el descrédito" de Nacho Cano

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "buscar el descrédito" de Nacho Cano para "atacar al adversario con las herramientas del Estado", y ha recalcado que "la destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo".

"Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, solo es propio de países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad", así lo ha remarcado en el acto de presentación del Festival de la Hispanidad en la Real Casa de Correos, después de la detención del artista por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en su espectáculo musical Malinche.

Cano, tras su detención, acusó ayer a las fuerzas policiales de seguir "una maniobra orquestada" por su relación cercana con Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha remarcado que Nacho Cano "no puede verse embarrado porque la política así lo decida": "La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. No podemos callar y no nos callaremos", ha agregado.

"Es un mensaje preocupante a cualquiera que se atreva a disentir, también en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o las empresas", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha calificado la detención de Cano como un "atropello" contra uno de los artistas que "más ha hecho por la música en español, uno de los empresarios que más ha dado al mundo".

Ayuso ha denunciado que la "campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable", y ha defendido que hay que acordarse de los "hermanos de Venezuela, Cuba o Nicaragua" que vienen a Madrid a "encontrar a su oportunidad en espectáculos", como el musical de Malinche.

"Jóvenes con un extraordinario talento que no tenían oportunidades y que han podido dejar atrás entornos vulnerables para conquistar aquí sus sueños en Madrid", ha defendido la presidenta regional.