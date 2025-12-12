El Ayuntamiento de Catarroja revisará sus protocolos contra la violencia machista tras el asesinato de Natividad

Minuto de silencio en Catarroja tras la muerte de su vecina Natividad por una brutal paliza a manos de su pareja.

El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) ha guardado este mediodía un minuto de silencio para expresar su “más absoluto rechazo a la violencia machista” y su solidaridad por el presunto asesinato de Natividad, vecina de la localidad, ocurrido esta semana. La corporación municipal ha anunciado además la convocatoria urgente de una mesa multidisciplinar de violencia de género para revisar y reforzar los protocolos de prevención y coordinación institucional.

Tras el homenaje, la alcaldesa, Lorena Silvent, ha leído un manifiesto de repulsa en memoria de la víctima, que ya “descansa en el cementerio del pueblo”. “Hoy estamos al lado de Nati y de su familia, a la que quiero mostrar el máximo respeto, cariño y acompañamiento en estos momentos tan duros”, ha expresado, recordando que la investigación judicial continúa “para poder aplicar la máxima condena”.

Cuando la Delegación del Gobierno confirme oficialmente este asesinato como un caso de violencia machista, el consistorio decretará tres días de luto y volverá a salir a la calle “a decir que no aceptamos que se minimice la violencia hacia las mujeres ni un paso atrás en nuestros derechos”. La alcaldesa ha avanzado que el próximo martes se celebrará la mesa multidisciplinar para revisar los protocolos municipales y reforzar la prevención, un punto que el Ayuntamiento considera clave tras este crimen.

Brutal paliza hasta el coma y la muerte

Este miércoles, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre detenido como supuesto homicida de Natividad, su pareja. El magistrado tomó esta decisión después de ordenar su nueva detención tras el fallecimiento de la víctima en un hospital de Valencia. Al detenido se le atribuye inicialmente un delito de homicidio y otro de maltrato habitual.

El hombre, de 43 años, fue arrestado por primera vez el pasado fin de semana y puesto a disposición judicial el martes, cuando la víctima seguía en estado crítico por un fuerte traumatismo craneoencefálico. En esa primera comparecencia quedó en libertad provisional con una orden de alejamiento, ya que la Fiscalía no solicitó el ingreso en prisión. No constan denuncias previas por violencia de género respecto a la víctima, aunque sí tiene antecedentes por hechos similares con otras mujeres.

La agresión se produjo la madrugada del sábado en el domicilio de la pareja. Fue el propio hombre quien llamó al 112 alegando que la mujer se había caído, pero los servicios médicos alertaron de que las heridas no se correspondían con una caída accidental, según fuentes municipales. Natividad, de 48 años, falleció tres días después en la UCI a causa de las lesiones.