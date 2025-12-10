Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años con una ley pionera e histórica

Miles de adolescentes australianos se han quedado sin acceso a sus redes sociales favoritas tras la entrada en vigor este miércoles de la pionera ley que prohíbe el uso de plataformas a menores de 16 años. Esta medida, sin precedentes a nivel mundial, ha sido definida por el gobierno de Camberra como "uno de los mayores cambios sociales y culturales" de las últimas décadas.

La ministra de Comunicaciones australiana, Anika Wells, ha confirmado que más de 200.000 cuentas solo en TikTok fueron desactivadas desde la medianoche, y ha anticipado "cientos de miles más" en los próximos días. Las autoridades solicitarán a las plataformas informes oficiales mensuales para supervisar el cumplimiento efectivo de esta normativa histórica.

La legislación obliga a plataformas como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, Twitch y Kick a demostrar que han implementado medidas razonables para identificar y eliminar perfiles de usuarios menores de 16 años. Sin embargo, las aplicaciones centradas exclusivamente en mensajería, como WhatsApp o Messenger, han quedado excluidas de la prohibición, convirtiéndose en refugio para muchos adolescentes.

Un hito en la regulación digital

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado la entrada en vigor de la ley como un avance "histórico" y uno de los "mayores cambios sociales y culturales de las últimas décadas". El mandatario ha destacado que Australia se posiciona "a la vanguardia mundial" en este ámbito y que varios países ya están observando atentamente el proceso con la intención de implementar medidas similares.

Albanese ha subrayado que esta reforma fue impulsada principalmente por familias afectadas por los efectos nocivos de las redes sociales, incluyendo trágicos casos de suicidio tras episodios de acoso en línea. "Mi admiración es para los padres que convirtieron su tragedia en compromiso", ha afirmado el primer ministro.

Julie Inman-Grant, comisionada del organismo de Seguridad Electrónica (eSafety), ha defendido que la restricción busca fomentar la alfabetización digital y proteger a los jóvenes de múltiples riesgos, entre ellos el ciberacoso, la exposición a contenidos violentos y la manipulación algorítmica.

Supervisión y sanciones millonarias

El organismo eSafety ha comenzado ya a monitorizar la implementación de la norma. Inman-Grant ha señalado que la verificación de edad generará "un cambio normativo" al reducir la exposición a funciones diseñadas para mantener enganchados a los usuarios más jóvenes.

La comisionada ha recordado que esta ley forma parte de un enfoque "holístico" que incluye programas educativos, sistemas de denuncia y códigos de contenido ilegal o restringido. Aunque los procesos de verificación podrían prolongarse durante días o semanas, las autoridades no dudarán en actuar ante incumplimientos sistemáticos.

Las sanciones para las plataformas que no cumplan pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 32 millones de dólares estadounidenses o 28 millones de euros). El organismo regulador ha asegurado que será transparente en la publicación de resultados, aunque evitará comentar investigaciones en curso.

Alternativas en auge

La prohibición ha provocado un repunte inmediato en la descarga de aplicaciones alternativas que, por ahora, escapan a la regulación. En la tienda de Apple, Lemon8 -desarrollada por la empresa matriz de TikTok- encabeza la lista y se ha convertido en refugio temporal para adolescentes que buscan esquivar el veto, aunque sus responsables ya han anunciado que también aplicarán la restricción de edad.

En segundo lugar aparece Yope, una plataforma de mensajería privada, y en tercera posición Coverstar, que se promociona como una opción segura para menores de 9 a 16 años con controles parentales reforzados. Otras aplicaciones que han ganado popularidad incluyen Signal, BeReal, Tumblr y Yubo, esta última con sistemas de verificación de edad y separación entre comunidades de adultos y menores.

Las autoridades australianas han recordado que la norma se extiende a todas las plataformas con funciones de red social, ya sean conocidas o emergentes, y que la lista de servicios obligados a verificar la edad podría ampliarse en el futuro.

Pioneros con debate social

Aunque el Gobierno australiano defiende la medida como una herramienta de protección necesaria, diversas organizaciones juveniles advierten de posibles efectos contraproducentes, especialmente para adolescentes que dependen de las redes sociales para mantener vínculos afectivos, culturales o familiares. Esto afecta particularmente a comunidades indígenas, rurales, LGTBIQ+, jóvenes en acogida o con discapacidad.

Un informe reciente de ONU Juventud Australia, basado en conversaciones con aproximadamente 5.000 jóvenes, cuestiona la eficacia del veto y advierte que podría perjudicar más a quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables.

Con esta legislación pionera, Australia se sitúa a la vanguardia de las iniciativas mundiales para restringir el acceso de menores a redes sociales y responsabilizar legalmente a las plataformas. La Unión Europea ya estudia medidas similares y Malasia ha anunciado que aplicará una normativa equivalente a principios del próximo año, entre otras iniciativas globales que observan con atención el experimento australiano.