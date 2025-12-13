Alerta roja en todo el litoral de Valencia por las tormentas de 'Emilia'

El tiempo
Emergencias lanza un mensaje de alerta a los móviles tras elevar al riesgo máximo la Aemet la situación entre las 12:00 del domingo hasta las 05:00 del lunes

El mensaje de alerta de Protección Civil por la alerta roja en todo el litoral de Valencia este domingo.
13 de diciembre 2025 - 20:00

La Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha emitido una alerta de nivel rojo de alerta por la llegada de fuertes precipitaciones en todo el litoral de Valencia y mantuvo el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Alicante.

Protección Civil ha lanzado un mensaje de alerta a través del sistema Es-Alert a los móviles a las 19:23 en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

Según la previsión de Aemet, el comienzo del aviso está previsto a las 12:00 de este domingo y se mantienen vigentes las alertas en Alicante y Castellón desde las 00:00. Asimismo, Aemet indica la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos des el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Por ello, se insta especialmente a los municipios en los que se realicen actividades al aire libre durante los días que dure el episodio a que se tomen medidas de prevención y protección respecto a actividades especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales o cualquier otro evento con elementos desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

