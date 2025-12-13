Alerta roja en todo el litoral de Valencia por las tormentas de 'Emilia'

El mensaje de alerta de Protección Civil por la alerta roja en todo el litoral de Valencia este domingo.

La Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha emitido una alerta de nivel rojo de alerta por la llegada de fuertes precipitaciones en todo el litoral de Valencia y mantuvo el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Alicante.

Protección Civil ha lanzado un mensaje de alerta a través del sistema Es-Alert a los móviles a las 19:23 en el que advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán al mediodía de mañana domingo, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

Según la previsión de Aemet, el comienzo del aviso está previsto a las 12:00 de este domingo y se mantienen vigentes las alertas en Alicante y Castellón desde las 00:00. Asimismo, Aemet indica la posibilidad de formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas litorales, que pueden llevar asociadas rachas de viento repentinas y localizadas de magnitud importante, lo cual conlleva un riesgo potencial considerable respecto a las actividades al aire libre.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos des el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Por ello, se insta especialmente a los municipios en los que se realicen actividades al aire libre durante los días que dure el episodio a que se tomen medidas de prevención y protección respecto a actividades especialmente vulnerables ante este tipo de fenómenos, como ferias navideñas, actividades deportivas, eventos culturales o cualquier otro evento con elementos desmontables o provisionales.

Entre las recomendaciones trasladadas a dichos organismos responsables destaca la de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Además, el departamento recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es;en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).