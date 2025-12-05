El 35% de los españoles padece problemas de salud mental

El 35,6% de los españoles padece algún problema de salud mental, según el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud publicado el jueves por el Ministerio de Sanidad, del que se desprende que en 2023 se diagnosticaron 355,9 casos de trastornos mentales y del comportamiento por cada 1.000 habitantes.

Los problemas de salud mental más frecuentemente registrados en las historias clínicas de atención primaria son los trastornos de ansiedad, seguidos de los trastornos del sueño y de los trastornos depresivos.

La tendencia es creciente en la serie 2016-2023: en el caso de la ansiedad, se ha pasado de 62 diagnósticos por cada 1.000 habitantes en 2016 a 111,3 en 2023; en el de los trastornos del sueño, de 49,6 a 87,3; mientras que los diagnósticos de trastornos depresivos han pasado de 39,1 a 49,3.

En el caso de la ansiedad, este trastorno también se erige como el más común entre los menores de 25 años, afectando a 3 de cada 100.

Los diagnósticos de problemas de salud mental son más comunes en mujeres -afectan a 387 mujeres por cada 1.000, frente a los 323 hombres diagnosticados-, aunque durante la juventud y la infancia ellos se ven más expuestos.

Las enfermedades cardiovasculares: causa de mortalidad

En 2023 se produjeron 436.124 defunciones, 220.742 de hombres y 215.382 de mujeres, con una tasa bruta de mortalidad de 902,6 fallecimientos por 100.000 habitantes.

Así, la cifra descendió un 7,2% con respecto a 2022 y un 14,9% respecto a 2020, año de la pandemia.

La principal causa de mortalidad siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, que en 2023 causaron el 26,6% de las defunciones, y el cáncer, que provocó el 25,5%.

Les siguen las enfermedades respiratorias (10,8%), que han aumentado en torno al 16% con respecto al año anterior debido fundamentalmente al incremento de defunciones por neumonía e influenza, y a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Por su parte, los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y por cáncer han descendido desde 2013. Así, la mortalidad por enfermedad isquémica del corazón ha disminuido un 30,1% en diez años y la mortalidad por enfermedad cerebrovascular lo ha hecho un 29,4%.

La mortalidad por tumores malignos ha disminuido un 12% desde 2013, siendo los que causan más defunciones el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, seguido por el de colon y recto.

Disminuyen los suicidios

En 2023 se produjeron en España 4.116 defunciones por suicidio, 3.044 de hombres y 1.072 de mujeres, con una tasa bruta de mortalidad de 8,5 fallecimientos por 100.000 habitantes.

La mortalidad por suicidio se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2018, observándose un repunte del 11,5% entre 2019 y 2022. En 2023, disminuyó un 3,6%.

La obesidad afecta al 15% de la población

El 55% de la población adulta española presenta problemas de exceso de peso: la obesidad afecta al 15,2% de quienes tienen más de 18 años, mientras que el 39,8% padece sobrepeso.

Las personas con menor nivel educativo presentan el doble de obesidad que aquellas con nivel de educación superior (19,6% y 10,8%, respectivamente).

La prevalencia de obesidad en la población infantil (2 a 17 años) es de 7,1%, pero si se considera conjuntamente la obesidad y el sobrepeso, el 23,3% de la población infantil tiene exceso de peso.

Sobre la actividad física y la alimentación, tres de cada diez personas de más de 15 se declaran sedentarias en su tiempo libre, y cuatro de cada diez no consumen ninguna pieza de fruta o verdura en su alimentación diaria.

Asimismo, el 16,6% de la población adulta (de 15 y más años) fuma a diario y el 2,6% es fumador ocasional. Además, el 31,1% declara consumir alcohol de manera habitual.

Buena percepción de la salud

El informe constata que el 74% de la ciudadanía percibe su salud en términos positivos, siendo la percepción de buena salud mayor entre personas con nivel educativo superior (82,9%) frente a quienes tienen niveles educativos más bajos (69,7%).

La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,8 años, superando los niveles prepandemia. España mantiene así la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 2,5 años más que la media comunitaria.

Por lo que respecta a las medidas preventivas, la cobertura de vacunación antigripal en personas de más de 65 años alcanzó el 67% en la campaña 2023/24, lo que supone un aumento del 23,4% respecto a antes de la pandemia.

Asimismo, la cobertura de primovacunación infantil se mantiene por encima del 95% para todas las vacunas del calendario sistemático.

Gasto y valoración del sistema sanitario

El gasto sanitario público alcanzó en 2022 los 99.347 millones de euros, lo que representa el 7,4% del PIB nacional y equivale a 2.079 euros por habitante. En los últimos cinco años, el gasto ha experimentado un crecimiento del 28,4%.

Sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, el 55% de la población considera que funciona bien o bastante bien, siendo la valoración global es de 6,28 puntos sobre 10.

Los servicios de urgencias 061/112 y la hospitalización son los mejor valorados, con 7,4 y 7,2 puntos, respectivamente. La atención primaria recibe una puntuación de 6,29 y la consulta hospitalaria, de 5,87.