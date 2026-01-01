2025 cierra con 46 mujeres asesinadas por violencia de género, la cifra más baja de la estadística

Un total de 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en España en 2025, la cifra más baja de la serie histórica que se empezó a elaborar en 2003. Como consecuencia de estos crímenes, 35 niños y niñas han quedado huérfanos, mientras que tres menores han sido víctimas mortales de la violencia machista.

Karilena fue asesinada el 31 de enero por su pareja en Suma de Langreo (Asturias). Fue el primer crimen machista del año 2025 y desde entonces la violencia de género también ha arrasado las vidas de Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Yoanna, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia, María Pilar, María Victoria, Concepción, María Ángeles, Oriana, Rossmery, Jennifer, Sayuri, Natividad y Bouchra.

Con ellas, son 1.341 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003 en España.

En el año que acaba de terminar también dos niñas y un niño fueron víctimas mortales de la violencia de género: Nadia, de 5 años en Murcia; Eva Yasmín, de 13 en Bilbao; y Samuel, de 2 años en Valencia. Desde 2013, 65 menores de edad han sido asesinados por sus padres o por las parejas o ex parejas de sus madres en contextos de violencia de género.

46 vidas arrasadas

La cifra de 46 crímenes machistas es la más baja de la serie histórica que comenzó en 2003. Hasta la fecha, el número mínimo de asesinatos estaba en 49 mujeres víctimas mortales, dato que se registró en 2016, 2017, 2021 y 2024.

En 2025, 35 niños y niñas han quedado huérfanos por la violencia machista y con ellos se ha superado el umbral de medio millar de menores de edad que han perdido a sus madres por culpa de feminicidios, son 504 desde 2013.

En 10 de los 46 casos constaban denuncias previas por maltrato machista, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos, las mujeres contaban con medidas de protección en vigor que, sin embargo, resultaron insuficientes para protegerlas de los agresores.

Un año más, Andalucía fue la comunidad autónoma que más feminicidios registró, 14, un 30% del total. Se trata de la región más castigada históricamente por la violencia de género -también la más poblada-, ya que uno de cada cinco asesinatos machistas desde 2003 se ha perpetrado en Andalucía.

Durante 2025, en Cataluña se han registrado cinco asesinatos por violencia de género, cuatro en la Comunidad de Madrid y otros cuatro en la Comundad Valenciana y tres en Extremadura.

Han sido dos las mujeres asesinadas en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Galicia y en Murcia este año. Y ha habido un caso de crimen machista en Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año.

De nuevo, las víctimas mortales por violencia de género extranjeras representan un porcentaje elevado, un 41,3%, cuatro de cada diez. Fueron 19 de las 46, una sobrerrepresentación que evidencia que el estatus migratorio constituye un factor de riesgo para las víctimas.

En el caso de los feminicidas, los números son los mismos, 27 eran españoles y 19 habían nacido en otro país.

De los 46 presuntos asesinos, cinco se suicidaron (el 10,9%), por lo que no podrán ser juzgados por sus crímenes, mientras que otros nueve lo intentaron.

El 63% mató a su pareja y el 37% a su ex pareja, pero en el 82,6% de los casos la convivencia entre víctima y agresor se mantenía en el momento del asesinato.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.