Así se hizo el cartel del Martes Santo en Algeciras, con el Jesús de Medinaceli y una abuela fruto de la IA

Enfrentarte al proceso de creación del cartel del Martes Santo en Algeciras es todo un reto personal y creativo. La gran repercusión en la ciudad y la enorme devoción a Jesús de Medinaceli hace que seas consciente de que esa oba, como mínimo, se va a ver mucho y eso otorga una gran responsabilidad. Para colmo, te preceden autores de diez como mis admirados Antonio Jaén y Daniel Gil en los años anteriores.

Me ofrecieron ser cartelista de 2024 en la Cuaresma de 2023. Eso no es nada habitual. Nunca me habían planteado un desafío de este tipo con un año de antelación, así que la lectura que hice es que se invitaba a pensar mucho en un proceso creativo pausado y tranquilo.

Evidentemente en este tiempo he descartado muchas ideas, hasta que llegó la que que finalmente sería el cartel. Quería reflejar la esencia de la devoción al Señor de Algeciras, su barriada de San Isidro, a esa gente mayor que todavía te ofrece un buenos días cuando caminas por las calles del barrio, a las abuelas que revisten a sus nietos cada Martes Santo y que ayudan a ponerte la mantilla… y todo eso, tenía que caber en un cartel.

Todas esas ideas surgen en un momento en que la creación en el mundo entero es tremendamente cambiante. Llega como un meteorito la creación de imágenes por inteligencia artificial, en las que en apenas segundos, puedes tener una obra terminada. Me cansa enormemente ver cientos y cientos de carteles de diversos temas creados evidentemente mediante programas de inteligencia artificial. Y me empiezo a plantear muchas cosas.

Cuando hablo de fotografía, siempre invito a disparar menos y pensar más. Todas las novedades tecnológicas nos invitan a hacer mucho, a ser muy productivos, pero nos hacen dejar de pensar. Estamos dejando atrás los procesos creativos. Y ahí llegó el cómo se iba a hacer el cartel del Martes Santo.

Gran parte del cartel está creado con inteligencia artificial. ¡Qué paradoja con todo lo que decía anteriormente! Cada uno, que saque sus propias conclusiones.

Quería mostrar a una mujer mayor en un plano en el que no se le vieran los ojos para que fuese mas fácil identificarla con alguna persona cercana, con unas manos que enseñaran una estampa antigua del Señor de Algeciras. Pero claro, no podía usar ninguna estampa antigua sin quebrar los derechos de propiedad intelectual de sus autores, de los que ya hablamos en la web hace un tiempo. Así que me puse a hacerla. Cogí mi cámara Nikon FE, le cargué un rollo de película Kodak TRI-X 400 y organicé una sesión con Jesús de Medinaceli tal y como se podría haber hecho en los años 80, con un equipo de la época. Y luego, lo revelamos en casa, de la forma más rudimentaria, con la vista atenta del gran Daniel Gil.

Y ahora que ya tenía la estampa "antigua" y el diseño del cartel, quedaba montarlo todo. Con la imagen ya terminada, llegaba el quebradero de cabeza que colocar un texto. Siempre se ha hecho así y en un principio entendía que así debía seguir siendo. Hasta que lo descarté por completo.

Jesús de Medinaceli no necesita presentación en Algeciras. Un cartel anunciador del Martes Santo no anuncia nada que no se sepa ya sin el cartel. Así que no hay un gran texto en el cartel, sino que se volvió a incidir en la importancia de las pequeñas cosas. Incluí la leyenda "martes santo 2024", en minúscula y a mano escrita en la estampa, como si la abuela guardara cada año este pequeño recuerdo del Señor de Algeciras.

Esta obra es un tributo a las pequeñas cosas. A los pequeños mimos de los abuelas, a la oración pequeña y sentida que nace con honestidad en los momentos amargos.

También es una reivindicación de la importancia de la estampa, la obra más pequeña, pero que es la única que llega en los momentos difíciles. Hagamos con mimo las estampas, siendo conscientes de que algunas personas las conservan con celo durante generaciones y que son el agarre de algunos en los momentos de mayor dificultad.

La pregunta verdaderamente interesante no es cómo se ha hecho el cartel, sino por qué se ha hecho así. Esto me lo enseñó el genial Abel Castro: no hay que plantearse el cómo, sino el porqué de nuestras decisiones creativas. En esta ocasión, sin embargo, el cómo se ha hecho nos muestra parte de la esencia de esta obra.

La imagen está impresa por el genial Pepe Gutiérrez en papel Hahnemühle Photo Luster 260 gr. montada sobre aluminio dibond.

Y termino con el agradecimiento a la Hermandad de Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Esperanza de Algeciras. ¡Qué bonito ha sido el camino! Espero haber estado a la altura de una hermandad tan gloriosa, pero especialmente quiero dejar constancia de mi agradecimiento por haberme dejado crear, por haberme invitado a ser completamente libre, por estar fomentando tan intensamente la creación artística en todos los ámbitos de la hermandad y por hacerme partícipe una vez más de la historia de la cartelería del Martes Santo.