Martes Santo en Tarifa: La lluvia trunca la salida procesional de la Salud

Martes Santo sin desfile procesional en Tarifa, la lluvia no da tregua en el municipio. La junta de gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de los Dolores, decidió a las 20:30, media hora después de la hora citada, que no realizaría su estación de penitencia. El gran patrimonio cultural -cientos de enseres- que atesora esta hermandad, una de las más enraizadas en la historia de la localidad, no podía ponerse en peligro.

Se trata de la tercera hermandad que suspende sus salidas procesionales en Tarifa. Tan sólo la Borriquita salió del templo el Domingo de Ramos pero tuvo que volverse.

La junta de gobierno decidió que los medios de comunicación, incluida Radio Televisión Tarifa, no entraran a los cultos internos, mientras se tomaba una decisión. Finalmente, minutos antes de las 21:00 se abrieron las puertas para todo el mundo, ciudadanos y medios de comunicación.

Las dos imágenes, custodiadas por los hermanos y penitentes en el centro de San Mateo, fueron contempladas por cientos de fieles que se agolparon durante más de media hora en la calle, con lluvia intermitente durante bastante rato.

Las novedades que la hermandad presentaba este año era sendas trabajaderas, una para cada trono, por lo que de haber desfilado hubiera contado con más costaleros en cada paso.