Lunes Santo en San Roque: El Huerto desafía a la lluvia pero reduce su recorrido

La barriada de la Paz se vistió de verde oliva como es tradicional cada Lunes Santo en San Roque. La lluvia no impidió el estreno de la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto. Todo el mundo quería ver este bello trono, realizado por el escultor sevillano David Valenciano, que fue bendecido el pasado martes, por lo que cientos de devotos llenaron las inmediaciones de la Ermita.

En un primer momento, la hermandad decidió que tanto el Cristo como María Santísima del Mayor Dolor salieran a la calle con plásticos para evitar mojarse, pero finalmente, se decidió salir sin ellos. A las 21:00, antes de llegar a la Alameda, algunas gotas de lluvia hicieron acto de presencia y varios hermanos cubrieron rápidamente al Cristo con plásticos. Para evitar males mayores, la hermandad decidió acortar el recorrido subiendo la calle Reyes, evitando la calle Málaga (carrera oficial), para llegar a la iglesia Santa María La Coronada.

Antes, a las 19:30, fue la salida procesional desde la carpa instalada junto a la Ermita de San Roque. Primero, el Cristo acompañado de la Banda de Cornetas y Tambores Alfonso X el Sabio de Puerto Real, engalanado con flores en tonos moradas, emprendió el recorrido por la calle Los Sargentos. A continuación, las cargadoras de María Santísima del Mayor Dolor hicieron lo propio con el acompañamiento de la Banda Municipal de Jimena de la Frontera. El bajo palio ha sido también restaurado este año.

Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto es una talla de madera de cedro, en la que Jesús se encuentra arrodillado orando al Padre. Acabado en policromía, con una altura de 1,24 metros, de estilo barroco, representa el mismo pasaje bíblico de la pasión de Cristo que siempre ha llevado a esta hermandad. El citado artista ha realizado también el resto de las imágenes del nuevo paso: un ángel y un San Pedro dormido.

En el nuevo paso, el Ángel y el apóstol San Pedro no pudieron hacer su salida procesional aunque no por la lluvia. La Junta de Gobierno de la Cofradía, reunida por la mañana de forma extraordinaria, anunció la supresión de las imágenes de este trono al no contar con los permisos oportunos por parte de la Vicaría general.