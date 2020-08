Verdemar denuncia la pérdida de más de un millón de metros cúbicos de arena en Sotogrande

Verdemar-Ecologistas en Acción ha denunciado la pérdida de más de un millón de metros cúbicos de arena en la franja litoral de Sotogrande, en San Roque, durante los últimos años, lo que ha supuesto que el ancho de la playa ha retrocedido más de 140 metros junto al paraje natural del río Guadiaro.

"Los diques, las extracciones de áridos y el Puerto de Sotogrande, éste principalmente, han causado una erosión antrópica, provocando la pérdida de costa. Las administraciones tanto estatal, autonómica y local son cómplices de la destrucción del litoral", señala el colectivo.

Los conservacionistas indican que Sotogrande SA "publicita a los turistas playas en clara pérdida y deterioro". "Desde el puerto de Sotogrande a la playa de Guadalquitón no hay apenas arena, algunas viviendas se han tenido que proteger con escolleras gracias a los los temporales que entran directamente en el Club de Playa Octógono, así como en las viviendas de Los Lacasitos, Club del Trocadero y parte de la depuradora de Sotogrande.cEsto no sólo está causando una pérdida de costa, sino que está teniendo unas consecuencias sociales tremendas. Los efectos devastadores que han ocasionado los diques y el puerto en las playas son irreversibles si no se pone remedio de manera inmediata", indica la entidad.

Verdemar recuerda que cada año, después de los temporales de levante, la playa de Sotogrande pierde arena, por lo que teme que la playa de Guadalquión, en el Parque Natural de Los Alcornocales, esté sufriendo también un retroceso considerable.

"Además, existen fortines (la línea de búnkers realizada por los batallones de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial) debajo del agua, a 50 metros de la costa y otros en Guadalquitón, que los temporales están dañando", indican los ecologistas, que piden más implicación a las administraciones. "Entendemos que la solución pasa por realizar un plan integral de recuperación de ese frente litoral, haciendo especial hincapié en el paraje natural del Río Guadiaro. El plan tendría que contemplar la eliminación y creación de infraestructuras para recuperar la dinámica del litoral", indican el colectivo.

Los ecologistas recuerdan que la desembocadura del río Guadiaro se tapona cada año como consecuencia de los espigones, del Puerto de Sotogrande y por el incumplimiento del Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y afluentes. "La insuficiencia de caudales, sobre todo en estiaje, debida principalmente a las numerosas derivaciones destinadas principalmente al regadío, es el problema más importante en esta masa de agua, por lo que se hace necesaria una mejora y modernización de estos riegos. Además, existe una batería de captaciones de emergencia destinadas al abastecimiento urbano que afectan sobre todo al tramo final del cauce, ya que captan del subálveo", explican.