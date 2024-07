Verdemar denuncia el abandono del centro visitantes de Carteia tras su construcción con fondos europeos

San Roque/Verdemar-Ecologistas en Acción va a tramitar denuncias sobre el gasto que la Unión Europea aportó en el expediente de Fondos Europeos de Desarrollo Regional en la ordenación de accesos y aparcamientos del Centro de Visitantes de Carteia, en San Roque, entre 2014 y 2015, ya que el edificio ni siquiera fue inaugurado en su día.

Los ecologistas recuerdan que en el proyecto participaron el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Diputación de Cádiz. "Es lamentable el estado en el que está el Centro de Visitantes de Carteia, que fue construido con Fondos Europeos para posteriormente ser abandonado sin siquiera ser inaugurado. El óxido está corroyendo todo y los paneles se pudren dentro del recinto que se haya invadido por restos de materiales de obra", señala el colectivo.

Verdemar también ha denunciado el riesgo de incendios que corre la zona y asegura que no ha recibido contestación alguna por parte de la Junta de Andalucía. "La ciudad de Carteia del año 171 a.C. , primera colonia latina fuera de Italia está abocada a la anarquía. Seguimos insistiendo en que este enclave arqueológico está en declive desde hace años y hay que recuperarlo. Instamos a todas las asociaciones y movimientos vecinales a movilizarse para exigirle al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento de San Roque una mayor protección para Carteia", indican los conservacionistas.

"Entendemos que la Junta de Andalucía debe asumir que Carteia sufre un deterioro desde hace años, sin recursos humanos, con visos de su aniquilación. A raíz de la construcción de la refinería de Cepsa, en San Roque, comenzaron a aparecer restos de la desaparecida ciudad y desde entonces no se la ha tratado con el reconocimiento que se merece, es más, siempre se la ha tratado con indiferencia, sumiéndola en el olvido. La Junta de Andalucía no contesta a ninguna de las denuncias y peticiones de Verdemar Ecologistas en Acción, son muchos los atropellos y Cultura permanece en silencio. No nos que otra que utilizar otros recursos", sentencian.