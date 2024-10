Los trabajadores de Navec en San Roque seguirán trabajando sin cobrar a la espera de la venta de la delegación

San Roque/Los 120 trabajadores de Navec en San Roque, empresa que ha entrado en concurso voluntario de acreedores, seguirán trabajando sin cobrar sus nóminas a la espera de que el administrador concursal logre desbloquear la situación económica para hacer frente al abono de los salarios. La empresa y el propio administrador ha solicitado a los empleados que hagan un esfuerzo para que la compañía pueda hacer frente a los contratos que tiene firmados y sea atractiva para su posible venta, según ha informado el presidente del comité de empresa, Luis Núñez, del sindicato CGT.

De forma paralela, el administrador concursal prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que se aplicaría a finales de noviembre en caso de que no se puedan desbloquear las cuentas o para reducir la plantilla en caso de que cuaje la venta a alguna de las cuatro empresas que ya han mostrado interés en adquirir la delegación de San Roque.

En todo caso, la situación depende del desbloqueo de las cuentas de Navec en las distintas entidades financieras. El administrador espera que este trámite no se demore más de dos semanas, aunque no ha podido dar garantías de que las cuentas se puedan desbloquear para abonar las nóminas pendientes, con un techo que no superará el doble del salario mínimo interprofesional en el primer mes.

"Los administradores concursales junto con la empresa piden una paz social para poder ser atractivos para una posible venta, que conllevará además restructuraciones de personal en las diferentes delegaciones. Nos informan que en estos días han mantenido reuniones con varios grupos de inversores para una posible venta de activos", ha trasladado CGT a los trabajadores. La empresa se podría poner a la venta por delegaciones o departamentos. En San Roque, por ejemplo, hay una división de mantenimiento y otra de ingeniería que mantienen una buena carga de trabajo con contratos en vigor.

Navec tiene una deuda pasiva de 71 millones de euros. Si las medidas propuestas por el administrador concursal no fueran viables, se vería obligado a presentar un cierre de grupo. Los sindicatos han acordado un calendario de reuniones con el administrador para conocer de primera mano el avance de las gestiones para hacer viable la continuidad de la empresa.

La compañía cuenta con 1.400 trabajadores en toda España, que están en la misma situación por este concurso de acreedores. Aunque su base está en Tarragona, desempeña trabajos en Asturias, La Coruña, Cartagena -donde sí han cobrado la nómina de agosto-, Puertollano y Huelva, además de San Roque, y cuenta con sedes en México, Colombia, Perú, Bolivia y Chile.