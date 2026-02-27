Dos sanroqueñas brillan en los I Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía

Las sanroqueñas Susana Espinosa Perea, teniente coronel de la Guardia Civil, y Sarah Pérez Jiménez, CEO de Gibraldone, brillaron este jueves en la I Edición de los Premios al Emprendimiento y Liderazgo Femenino de Andalucía, una gala que reconoció el talento, la trayectoria y la innovación de mujeres referentes de la comunidad autónoma.

Susana Espinosa Perea recibió el premio en la categoría de Trayectoria Profesional por su papel como pionera en la aviación de la Guardia Civil y primera mujer piloto de helicópteros en este cuerpo. Además, es jefa del Sector Aéreo Sur y del Área de Igualdad en Andalucía y ha sido reconocida con Cruces del Mérito Aeronáutico y Policial.

Sarah Pérez Jiménez, tecnóloga campogibraltareña y CEO de Gibraldrone, fue distinguida en la categoría de Proyecto Innovador. Su empresa, especializada en el uso de drones, inteligencia artificial y automatización, se ha consolidado como un referente nacional en inspecciones técnicas avanzadas y desarrollo tecnológico, situando al Campo de Gibraltar en la vanguardia de la innovación empresarial.

En la categoría de Cultura y Deporte se llevó el galardón Natividad Villar Cano (Jaén), actriz y directora de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta (Úbeda), referente en teatro social e inclusiva; galardonada con Premio Max Social y Jaén Única, y en Ciencia y Tecnología, María José Sánchez Pérez (Granada), catedrática de Microbiología, directora ibs.GRANADA y Registro de Cáncer de Granada y profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es líder en epidemiología del cáncer con más de 650 publicaciones y Top 100 Forbes Women España.

El protagonismo campogibraltareño se completó con la mención especial otorgada a Moeve por su compromiso con la igualdad y su apuesta por el talento femenino, reconocimiento que fue recogido por Estrella Blanco López, responsable de Relaciones Institucionales de la compañía en Cádiz.

La gala, organizada por Combo Comunicación y patrocinada por la Diputación de Cádiz, reunió a más de 200 asistentes en un acto celebrado en Cádiz, con la presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales, así como representantes del tejido empresarial, universitario y social. El evento reconoció también el trabajo de mujeres en los ámbitos de la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología, subrayando la igualdad como motor de desarrollo económico y social.

La vicepresidenta de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, María Teresa García León, valoró de forma positiva el papel protagonista de la comarca en estos galardones y destacó la importancia de visibilizar referentes femeninos cercanos y reales. “El éxito de mujeres del Campo de Gibraltar en ámbitos como el institucional, el tecnológico y el empresarial refuerza el avance hacia una igualdad efectiva y ofrece modelos inspiradores para las nuevas generaciones”, subrayó.