Ruiz Boix reclama a la Junta la licitación urgente de las 177 viviendas de VPO previstas en San Roque para no perder los fondos europeos

San Roque/El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, reclama a la Junta de Andalucía que lleve a cabo la licitación de urgencia de la construcción de las 177 viviendas protegidas previstas en San Roque, cuyo concurso quedó desierto en julio de 2023. El primer edil ha recordado que estas VPO se financiarán con fondos europeos, que se pueden perder si no están en el mercado en 2026.

La Junta ofrecía en este concurso la adjudicación de derechos de superficie sobre dos suelos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en la avenida Tercer Centenario y en el Camino del Almendral. El gasto estimada para ambas actuaciones alcanzaba los 31,8 millones de euros, con una subvención prevista de 8,8 millones. Las empresas adjudicatarias tendrán que destinar estos terrenos a la promoción, construcción y gestión de 177 viviendas protegidas en alquiler social o a precio asequible.

Para el regidor sanroqueño, la manifestación que tuvo lugar este domingo en Madrid como protesta por la falta de viviendas asequibles es "un síntoma de la principal demanda que existe en España", y está convencido que esta carencia se debe a que "el mercado de alquiler se ha ido encareciendo debido a la falta de construcción de viviendas protegidas y a que los fondos de inversión se están convirtiendo en grandes tenedores de viviendas".

Ruiz Boix recuerda que hace casi dos años, el Gobierno de España obtuvo fondos Next Generation de la Unión Europea para la construcción de viviendas públicas en los municipios de San Roque y Jerez, que en el caso sanroqueño se traducían en dos promociones que sumarían 177 viviendas para destinarlas al alquiler a precios de entre 300 y 500 euros al mes. Sin embargo, la licitación, que correspondía a la Junta de Andalucía, se inició en abril de 2023 y quedó desierta en julio de ese año, ya que, señala el alcalde, "las empresas constructoras consideraban que no iban a obtener beneficios con los precios de los módulos fijados por el Gobierno autonómico". "Estos precios se actualizaron en abril de 2024, pero la nueva licitación todavía no se ha producido", recuerda el primer edil.

Ruiz Boix atribuye esta “lentitud y desidia” del Gobierno de la Junta a un “castigo y marginación del municipio de San Roque”. "No quiero creer que se deba a la torpeza del Ejecutivo autonómico, ya que los pliegos de licitación están elaborados de la vez anterior, y solo habría que modificar lo relativo a los módulos ya actualizados", indica el alcalde, que reclama a la Junta “una actuación urgente para que esta licitación se haga acortando plazos, con el apellido de urgencia, porque se corre el riesgo de perder los fondos europeos previstos para esta obra, ya que las viviendas deben estar en el mercado en 2026".