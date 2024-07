Ruiz Boix exige a la Junta que arregle la carretera A-2102 tras el último accidente con heridos graves

San Roque/El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a lamentar la dejadez por parte de la Junta de Andalucía con la carretera A-2102, que une San Enrique y Tesorillo, después de que esta semana tuviera lugar un nuevo accidente de tráfico con varios heridos. Ruiz Boix exige la realización de las obras necesarias en la calzada y sobre todo la creación de arcenes en ambos sentidos.

Tras el último accidente de tráfico ocurrido este martes en la carretera A-2102, que une San Enrique de Guadiaro con San Martín del Tesorillo, y con el Secadero (Casares), el primer edil de San Roque ha vuelto a insistir en que dicha calzada andaluza es un punto negro de la comunidad autónoma, y que forma parte como asignatura pendiente de Juan Manuel Moreno Bonilla con la comarca y con los municipios de Tesorillo y San Roque.

“Una carretera -dijo el alcalde- que ha sido promesa y objeto de muchas fotografías de ese 'Juanma lo haría' y quien no ha hecho nada en estos 6 años de gobierno del Partido Popular, carretera que únicamente tiene el firme de la propia calzada, de los dos carriles de ida y vuelta y que no tiene ni un sólo centímetro de arcén”.

Resaltó que no hay ningún tipo de metro auxiliar con el que se pueda ayudar a un peatón, a un vehículo de dos ruedas o a una bicicleta. ”Todo tiene que ir sobre la calzada principal sobre esos dos carriles entre Secadero, San Enrique y San Martín del Tesorillo, municipio que entiendo que cuenta con la necesidad de una vía andaluza que tengan todas las exigencias legales”.

Ruiz Boix no entiende cómo la Junta de Andalucía paraliza proyectos en muchos municipios y que luego no se exige contar con calzadas adecuadas al siglo XXI. “Esta calzada -apuntó- no reúne la seguridad de vida, es un problema, un punto negro del tráfico de nuestra comarca. En este caso -prosiguió- ha sido la colisión entre dos turismos, hay heridos tres menores”.

En este sentido, señaló que no ven a ningún responsable de la Junta de Andalucía opinar sobre ese compromiso que sí aparece dentro de las 112 medidas para luchar desde la Junta contra el Bréxit. Recordó que ninguna de las medidas del plan se han cumplido, ni para el municipio de San Roque ni para el Campo de Gibraltar.

“Por tanto -resumió-, es hora de que pidamos nuevamente al presidente de la Junta de Andalucía que actúe de una vez por todas en la carretera andaluza A-2102 que une los dos municipios, que permite la conexión con la A-7 y que necesita de un esfuerzo sobre los más de 5 kilómetros de longitud de esta calzada para que tengamos la seguridad de vida”.

Entiende Ruiz Boix que no sólo se trata del arcén, sino también sobre las mejoras del firme y que haya seguridad para todo el tráfico existente en esta zona, muchas veces acompañado de tráfico pesado, del vinculado a las actividades ecuestres, al polo y que por tanto se suma al tráfico de turismo habitual o el del sector primario, con distintas parcelas agrarias que generan aguacates, cítricos y que es habitual que se cuente con vehículos que también ocupen la calzada de esta carretera andaluza.

También añadió que puede venir la delegada del Gobierno de la Junta, Mercedes Colombo, “que supongo que en estas fechas vendrá al polo, a las copas de oro o plata. Les va a pillar tan sólo a unos metros y podrán visitar esta carretera andaluza 2102”.

También dijo el alcalde que es el momento para que el subdelegado del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros, vuelva a visitar estos municipios y vea la realidad de este firme, “de esta calzada estrecha que a cualquier tipo de problema que tengamos en la conducción, las ruedas derrapan y te acabas en algunas de las vaguadas que sí que existen y no del arcén necesario para mantener la seguridad con una ampliación de la calzada en esta A-2102”, finalizó.