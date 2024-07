Mariquita León será la pregonera de la Feria Real de San Roque 2024

San Roque/Se acerca el momento de que las luces del real de la Feria de San Roque se iluminen a principios de agosto y el Ayuntamiento ha aprovechado para presentar a María Domínguez, más conocida como Mariquita León, como la pregonera de las fiestas del municipio.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por la teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, han presentado a la encargada de dar el pregón en el Acto de Coronación, con el que comenzará la Feria el martes 6 de agosto, y finalizará en la madrugada del lunes 12 con la suelta del Toro del Aguardiente.

En la presentación de la pregonera, Ruiz Boix ha indicado que siguen avanzando con los preparativos de la Feria Real de San Roque 2024, “y unas fiestas como tal necesitan ser pregonadas por una vecina o un vecino del pueblo que cuente sus vivencias, anécdotas y experiencias vitales a lo largo de la Feria Real. Para esta de 2024, tengo el placer de anunciarles que la pregonera será María Domínguez, más conocida por todos como Mariquita León”.

El alcalde ha señalado que Mariquita ha estado trabajando detrás del mostrador de Carnicería León en la calle La Cruz durante más de 50 años y lleva más de 25 jubilada, pero su vida personal ha estado íntimamente ligada con la feria de San Roque, además de las de la zona y la comarca del Campo de Gibraltar. Expresó el primer edil que Mariquita “es una persona que ha querido vivir siempre con fuerza cada una de las ferias de San Roque y seguro que puede contar las anécdotas de esa feria en los 70, de los 80...”.

Ruiz Boix ha recordado que la pregonera estará en el acto de Coronación del próximo martes 6 de agosto en un espectáculo en el que el protagonismo será para las damas y reinas infantiles y juveniles de la Feria Real de San Roque y también para la propia María Domínguez, para lo cual mostró su satisfacción de que haya aceptado esta petición que le hacía desde la Alcaldía.

Por su parte, María Domínguez ha destacado que se mostró muy agradecida, a todo el pueblo: "yo he comido del pueblo toda la vida y estoy muy agradecida a todo el mundo, ya que todo el mundo me ha apreciado, al igual que yo, y ellos me lo han demostrado en muchas ocasiones”.

Mariquita, quien recordó que siempre ha vivido la feria con alegría hasta bien entrada la madrugada, se mostró contenta por haber sido elegida como pregonera “para yo dar algo de mí a los que no haya dado nunca”.