Maersk operará su nuevo centro logístico en San Roque para un cliente y empezará su fase de pruebas antes de verano de 2026

La naviera danesa Maersk prevé arrancar antes del verano de 2026 la fase de pruebas de la nueva instalación logística que construirá en San Roque, un proyecto diseñado para prestar servicio a un cliente concreto cuyo nombre no ha trascendido.

El complejo, que se ubicará en el sector San Roque del área logística Bahía de Algeciras, operará como una “solución de almacenamiento integrada” dentro de la cadena de suministro de ese cliente, según detalla la compañía a preguntas de El Conciso. Las previsiones apuntan a un movimiento diario de entre 150 y 180 camiones, lo que se traduce en un volumen anual estimado de 45.000 operaciones.

La instalación entrará en su periodo de pruebas en el segundo trimestre de 2026, con la finalidad de garantizar “una implementación adecuada de la solución” diseñada por Maersk. La empresa advierte de que los plazos de obra podrían ajustarse en función de los resultados que se obtengan en esta fase inicial. El Ayuntamiento de San Roque ya ha concedido la licencia de obras, por lo que pronto podrán comenzar los trabajos.

En cuanto a la organización, la naviera avanza que el recinto seguirá el esquema de una terminal interna y cumplirá “con todas las normas de seguridad aduanera necesarias”. Dispondrá de un área de mantenimiento, una zona de oficinas y accesos específicos para la entrada y salida de mercancías.

La parcela intermodal del área logística, con una superficie de 84.000 metros cuadrados, ha sido la seleccionada para acoger el nuevo proyecto. Su ubicación, junto a la estación de mercancías, se considera “estratégica” para el posible desarrollo futuro de la terminal. Aunque aún no hay una estimación cerrada sobre el número de empleos directos que generará, Maersk sí anticipa que los volúmenes de carga que moverá el centro tendrán un impacto “significativo” en la comarca, puesto que “representa un nuevo volumen para España en términos logísticos”.

“San Roque participa en la gran plataforma logística del sur de Europa junto al Puerto de Algeciras, que tiene una importante actividad industrial en el municipio”, explicó el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. El regidor recalcó que el despliegue de la zona logística “viene con fuerza” y subrayó que estas inversiones y la implantación de estas empresas “generarán empleo y una mejora de la actividad económica del municipio”.

Independiente de APM

El nuevo recinto logístico de Maersk en el área logística de San Roque, al estar pensado como una solución para un cliente concreto, no se enfocará a aliviar los tráficos del congestionado muelle de APM Terminals en el Puerto de Algeciras.

El pasado julio, la Junta de Andalucía anunció el desembarco de la naviera con su nuevo proyecto y destacó que "la elección de Maersk refuerza la vocación de plataforma logística intercontinental del área logística Bahía de Algeciras, concebida para consolidar en el Campo de Gibraltar una parte de los flujos marítimos intercontinentales que transitan por el Estrecho de Gibraltar". Además, incidió en que "uno de los aspectos más relevantes de esta operación es su capacidad para optimizar y racionalizar el uso del espacio portuario, al permitir localizar y posicionar tráficos de larga estancia fuera del recinto portuario, liberando espacio en las terminales marítimas y reduciendo significativamente las puntas de congestión".

El nuevo centro logístico, explicaba la Consejería de Fomento, permite a la multinacional Maersk disponer de un punto estratégico para reorganizar, clasificar y redistribuir mercancías en tránsito hacia sus destinos finales, aportando visibilidad, flexibilidad y resiliencia a la cadena global.

La llegada de Maersk se suma a la de otros operadores que han confirmado su desembarco en el área logística sanroqueña, como es el caso del centro logístico de Calsina Carré, la base operativa de Grupo Torres o la fábrica de palés de la compañía barreña Maderas Aguilar. Desde hace algunos años, ya opera en la zona Reinox Metal.