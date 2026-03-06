Luis de Pedro gana el XXIII Certamen Internacional de Relato Breve Gerald Brenan con la obra 'Una grieta en la pared'

El escritor sanroqueño Luis de Pedro ha resultado ganador de la vigésimo tercera edición del Certamen Internacional de Relato Breve Gerald Brenan, uno de los premios más prestigiosos del panorama literario español en esta modalidad. Su obra, titulada Una grieta en la pared, ha sido seleccionada por el jurado entre un total de 2.586 relatos procedentes de distintos puntos de España y del ámbito internacional.

El certamen, organizado por el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, se ha consolidado con el paso de los años como una de las convocatorias más relevantes para el género del relato corto en lengua española. En esta ocasión, el jurado destacó especialmente la originalidad de la historia presentada por De Pedro, así como su capacidad para dialogar con la tradición literaria española y la calidad narrativa del texto.

La ceremonia oficial de entrega del premio tendrá lugar el próximo 10 de abril en Alhaurín el Grande. El galardón está dotado con 3.000 euros y contempla además la publicación del relato ganador, lo que supone una oportunidad de difusión significativa dentro del circuito literario.

El proceso de selección de las obras incluyó una primera fase de preselección realizada por el grupo de investigación Andalucía Literaria y Crítica de la Universidad de Málaga, que se encargó de evaluar el elevado volumen de textos presentados al certamen. Posteriormente, el jurado designado para esta edición emitió el fallo definitivo tras valorar los trabajos finalistas.

Luis de Pedro nació en San Roque en 1991. Es graduado en Derecho y Relaciones Internacionales y cuenta además con formación musical, tras cursar durante siete años estudios de piano en el Conservatorio Muñoz Molleda de La Línea de la Concepción. En el ámbito cultural ha colaborado con la revista digital Canino y ha participado en distintos talleres de narrativa.

Como creador, su trabajo literario se centra en explorar las posibilidades de la ficción como herramienta para reflexionar sobre la identidad, tanto desde una perspectiva individual como colectiva, una línea de investigación narrativa que también está presente en el relato premiado.

Desde el Ayuntamiento de San Roque han trasladado públicamente su felicitación al autor por este nuevo reconocimiento literario. El alcalde del municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana Ruiz, han destacado "el valor de este galardón y han subrayado la trayectoria ascendente del escritor sanroqueño dentro del ámbito cultural".

Ambos responsables municipales coincidieron en señalar que Luis de Pedro “continúa consolidando un importante prestigio literario”, al tiempo que le desearon nuevos éxitos en su carrera. En este sentido, recordaron también otros hitos de su trayectoria reciente, como la beca de creación literaria obtenida en 2020 en la Fundación Antonio Gala, una institución de referencia en el impulso de jóvenes autores.

Con este reconocimiento, el escritor sanroqueño suma un nuevo hito a una trayectoria que continúa afianzándose dentro del panorama literario contemporáneo, al tiempo que refuerza la presencia de autores del Campo de Gibraltar en certámenes de ámbito nacional.