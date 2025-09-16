La Junta retoma las obras del CEIP Gloria Fuertes de Guadiaro con 295.000 euros de inversión y el fin de las aulas prefabricadas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de redistribución de espacios y eliminación de aulas prefabricadas en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gloria Fuertes de Guadiaro, en San Roque. El contrato, valorado en 294.700 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses, ha sido adjudicado a la empresa 2012 Gestiona Innovación Andaluza SL.

La intervención contempla la reforma de parte de las plantas baja y primera del edificio de las antiguas viviendas de maestros, con el objetivo de habilitar dos aulas de primaria y un aula de pequeño grupo en la primera planta, así como nuevos aseos para el alumnado en la planta baja. Estas mejoras harán posible la retirada del módulo prefabricado con dos aulas instalado en 2015, una demanda largamente esperada por la comunidad educativa.

Además, el proyecto incluye la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación del edificio a la normativa vigente de accesibilidad. Para ello, se instalará un ascensor, se construirán nuevas escaleras y se dotará al centro de un aseo adaptado en la primera planta y otro para el profesorado, también accesible, en la planta baja.

Las obras ya habían sido adjudicadas e iniciadas anteriormente, aunque quedaron paralizadas tras alcanzar un 27,74% de ejecución, lo que obligó a resolver el contrato, modificar el proyecto y abrir un nuevo proceso de licitación. Los trabajos previos realizados —demoliciones, albañilería y revestimientos— supusieron una inversión de 50.463,58 euros.

La actuación forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Junta de Andalucía, ejecutado a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y con financiación europea del Programa Feder 2021-2027.

Con esta obra, la Consejería suma ya 14 intervenciones en centros educativos de San Roque desde 2019, con una inversión global que supera los 1,3 millones de euros. Entre las más destacadas figuran las cuatro mejoras en el IES Escuela de Hostelería por más de 409.000 euros y tres actuaciones en el IES Carlos Castilla del Pino, con una inversión cercana a 274.000 euros.