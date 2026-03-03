Indorama cerró 2025 en números rojos con unas pérdidas de más de 200 millones de euros

Indorama Ventures cerró el ejercicio 2025 en números rojos, después de registrar unas pérdidas de 204 millones de euros. La compañía tailandesa se vio afectada por una coyuntura mundial de la industria química con menor demanda y márgenes más ajustados.

La química, que cuenta con una fábrica en el polígono Guadarranque de San Roque, ingresó 12.160 millones de euros (447.246 millones de bats tailandeses, al cambio) durante 2025, un 17% menos que en 2024. En cuanto a su resultado bruto, descendió un 35% hasta 872 millones de euros (32.075 millones de bats).

Estos resultados son fruto de la combinación del descenso del 9% del volumen de ventas de la compañía, que se situó en 12,88 millones de toneladas, además de los menores márgenes en la producción. La nota positiva del ejercicio para la química fue el aumento del capital circulante, que se elevó un 37% hasta los 1.306 millones de euros. La empresa achaca este registro a una fuerte disciplina económica y el control de los costes.

El tramo final del año culminó un ejercicio de números rojos con un balance negativo de 126 millones en el último trimestre y una facturación de 2.775 millones de euros, un 16% inferior al mismo período del año anterior.

Indorama destaca que el ejercicio 2025 supuso un "reinicio", tras haber afrontado movimientos en su estructura interna para adaptarse al ecosistema volátil en que se mueve la compañía. "Este año hemos atravesado una tormenta perfecta caracterizada por el exceso de capacidad global, la reducción de existencias a final de año y una volatilidad significativa en los mercados del crudo y de divisas", explicó la compañía en su presentación anual de resultados.

"Europa siguió enfrentándose a la presión estructural de los elevados costes energéticos, los costes del carbono y las importaciones competitivas, mientras que América y Asia se vieron afectadas por las condiciones cíclicas del mercado, presionadas por la acumulación de exceso de capacidad china. Los volúmenes y los márgenes se mantuvieron comprimidos, lo que reforzó la necesidad de una respuesta disciplinada e impulsada por la autoayuda", abundó Indorama.

En 2025, todos los negocios de Indorama Ventures redujeron su resultado, afectados en mayor o menor medida por la coyuntura global. Su principal actividad, la fabricación de tereftalato de polietileno combinado (CPET) y químicos intermedios, a la que pertenece su fábrica del polígono Guadarranque, fue la que más se resintió, arrojando un resultado bruto anual de 469 millones de euros, un 40% menos que en 2024.

La filial Indovinya y su rama de negocio de producción de fibras también redujeron su resultado bruto, con un total de 269 millones de euros (-19%) y de 127 millones (-18%). El negocio menos afectado fue la subsidiaria Indovida, que bajó un 7% su resultado bruto hasta 78,1 millones.