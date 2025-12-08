Guadiaro celebrará su II Belén Viviente el fin de semana del 20 y el 21 de diciembre

Guadiaro acogerá la segunda edición de su Belén Viviente en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, el fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre, una iniciativa que organiza la Hermandad del Santo Entierro y Dolorosa de Guadiaro con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y la empresa Multimedia.

La concejal de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, ha presentado el II Belén Viviente de Guadiaro en un acto en el que ha contado con el presidente de la Hermandad del Santo Entierro y Dolorosa de Guadiaro, Javier Godino, la responsable de la Zona del Valle del Guadiaro, Eva Gil, y la teniente de alcalde Belén Jiménez.

Rocío Fernández señaló que se trata de la segunda edición de un Belén Viviente que se viene arraigando en Guadiaro gracias al trabajo de los colectivos, “en este caso de la Hermandad del Santo Entierro y Dolorosa de Guadiaro, donde el Ayuntamiento le presta su apoyo”. Añadió que la hermandad es quien organiza esto “con mucho cariño y esmero” y se esfuerza por ello. "Desde el Ayuntamiento le queremos agradecer su iniciativa”.

El Belén Viviente de Guadiaro se llevará a cabo el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre a partir de las 15:00 horas y la organización invita a todos los vecinos del municipio, así como de la comarca.

Javier Godino indicó que desde la Hermandad Santo Entierro y Dolorosa de Guadiaro llaman a todo el mundo a que acudan a la cita y agradeció al Ayuntamiento por colaborar cada año con ellos. “Tanto el sábado como el domingo vamos a tener un descanso a las 19:00 para realizar nuestra misa diaria en la parroquia”.