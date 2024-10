Farru, bailaor: "Dedicaré mi espectáculo al maestro, a Paco de Lucía, por un sueño que tuvo conmigo"

San Roque/Farru, bailaor de la estirpe de Farruco, amigo de Paco de Lucía y miembro de una de sus formaciones, con las recorrió medio mundo, asegura emoción y arte en cada una de sus actuaciones. Cierra este sábado el primero de los tres fines de semana de la V Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque con un espectáculo dedicado a quien llama Maestro, al hijo de Antonio Sánchez y Luzia Gomes, la Portuguesa.

Pregunta.¿Qué espectáculo va a ofrecer en San Roque?

Respuesta.Es un espectáculo que se llama Por un Sueño, porque se debe el nombre a un sueño literal que tuvo el maestro conmigo, y que me lo explicó en una de las pruebas de sonido. Y me dijo," me he pegado toda la noche hablando, o sea, soñando contigo, y te he visto cantando, te he visto tocando, te he visto bailando. Y hazlo, hazlo, porque tú puedes hacerlo". En ese momento a mí me sonó aquello, no como una responsabilidad sino como una historia. Pero en el momento que falleció, pues eso rondaba mi mente, tantísimo tiempo que decidí hace dos años hacerlo. Y no solamente hacerlo un tiempo, sino cada vez que me lo pidan, de por vida, tener mi pequeño homenaje a su figura.

P.Quienes le vimos bailar en el Teatro Real, en julio de 2022, en el Tributo a Paco de Lucía no tenemos ningún tipo de duda, pero, ¿cuánto importa la emoción del bailaor frente a la exigencia técnica?

R.Yo creo que siempre la técnica debería ir al servicio de la emoción. Debería ser el vehículo para poder llegar a emocionar. Yo me considero un artista que pretende o intenta más emocionar que sorprender. Entonces, yo creo que la técnica hay que tenerla, hay que estudiarla, hay que controlarla, hay que conocerla para luego poder expresar a través de la emoción. Por lo menos es mi manera de sentir el arte.

P.¿Qué sería lo principal que recuerda de Paco de Lucía?

R.Paco tiene tantas cosas principales que es muy difícil destacar una en sí. Yo creo que su humanidad personal, porque como artista, creo que lo he dicho algunas veces, no me considero con el criterio suficiente para catalogar o para definir esa expansión de genialidad que tenía el maestro. Pero como persona yo destacaría su humildad, su manera de ser, su manera de tratarnos, su cariño, sus muchísimos adjetivos preciosos que a mí me enseñaron tanto, no solamente artísticamente, que por supuesto aprendí de las cosas artísticas. Diría yo, de lo mejor que me han pasado en mi vida.

P.¿En su homenaje que veremos en San Roque habrá solo baile?

R.Yo digo siempre que a mí me gusta en todos mis espectáculos tener un orden, por supuesto, tener una estructura, pero que siempre predomine la improvisación porque creo que el flamenco en su estado más puro, y en su estado más natural, tiene que haber mucho de improvisación, de que el músico no sepa cien por cien lo que va a hacer, ni tú mismo sabes cien por cien lo que vas a hacer para que aquello tenga esa atención necesaria, para mí por lo menos, para poder crear algo único, distinto y exclusivo de ese momento. Pero por supuesto se van a ver pasos por cante, a manos de dos bicharracos al cante, como diría también Paco de Lucía, como son Antonio Villar, hijo de Juanito Villar, y Rafa de Utrera; y habrá una guitarra joven pero que dará que hablar, ya lo vaticino, Juan Anguita; y la percusión de mi fiel escudero y mi pierna derecha, que es Lolo Lozano. Habrá percusión, habrá baile, habrá cante, pero sobre todo intentaremos que haya emoción.

P.¿Cómo se conjuga en su baile la técnica y la improvisación?

R.Creo que el flamenco está muy alejado de lo que es la matemática. Nunca pienso en el porcentaje, ni nunca pienso en los números. Es más, porque cada día el porcentaje no puede ser el mismo, porque si yo te estoy hablando de la verdad, te estoy hablando de la naturalidad, todos los días, según la situación, según el momento que nos encontremos, todos los días no son iguales. Entonces yo no puedo bailar, ni quiero bailar todos los días igual. Hay alguna vez que me siento más creativo, otro día me siento mucho más nostálgico, otro día me puedo sentir mucho más alegre, con más fuerza, y a lo mejor tira más de la técnica, pero nunca estipulo en qué porcentaje de emoción o de técnica voy a dar, porque ni yo mismo lo sé.

P.Su respuesta recuerda muchísimo a Paco de Lucía, porque no había un concierto igual a otro.

R.Creo que el flamenco es así. Gracias a Dios me he criado en una familia de genios también, y nos hemos dado cuenta que el flamenco es así, el flamenco se vive en el día a día y se expresa en el día a día también. Por supuesto hay una formación, hay una técnica, hay un estudio, porque aparte de un género musical el flamenco es una cultura, una expresión, un pueblo. Sí que es verdad que cada día es distinto, porque la sensación tuya es distinta, los públicos son distintos, los escenarios son distintos, el estado de ánimo es distinto, entonces no debería ser ningún concierto igual, aunque si llevan una misma estructura por supuesto.

P.Hay constancia de que le gusta el fútbol. ¿Driblar, conectar el balón con un compañero también es un arte o no?

R.Hombre, yo creo que el fútbol es deporte, pero hay algunos que han hecho arte con el balón, para mí, pero sí es verdad que el fútbol es deporte, y el fútbol sí que es verdad que son números y son estadísticas, todo lo contrario a lo que debe ser el arte y el flamenco, pero yo aparte de ser artista me considero muy deportista, porque llevo haciendo deporte desde que tengo uso de razón, y el fútbol a mí es uno de los deportes que más me han gustado, que lo he practicado, que no pude practicarlo mucho, porque es un poco contradictorio a lo que yo hago, pero que sí, me gusta muchísimo, y ya te digo, creo que aunque sea un deporte, hay algunos futbolistas que han hecho arte con el balón.

P. Y a esos efectos, Farru, ¿prefiere a un explosivo como Hendrik o a un habilidoso como Vinicius?

R.Yo prefiero acordarme de Pelé, que tenía un poco de todo.

P.San Roque es una bienal joven, pero que tiene contenido flamenco como pocas

R.Los pueblos todavía guardan la esencia no solo del flamenco, la esencia de la hostelería, la esencia del campo, la esencia de tantas cosas... Los pueblos todavía no están tan masificados y no están tan abiertos a tantísimas cosas, que ya sabemos que en toda evolución hay un riesgo, que es el riesgo de perder cosas por el camino. Entonces, cuando se hacen festivales flamencos en los pueblos, aunque San Roque sea un sitio que todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha ido, creo que guarda un poco la esencia, en este caso, del arte. Por eso para mí es tan importante y me da tanta alegría hacer festivales como este, porque creo que te ponen el listón podría decir que mucho más alto que otros festivales internacionales, que el público es mucho más diverso, que la historia te permite mucho más, que subirte a un escenario en San Roque, donde han pasado tantísimos artistas, donde hay tanta gente aficionada al flamenco, que sabe que no solo se emocionan o se impresionan con una pata habilidosa, sino que siente también esa respiración, que sienten y saben apreciar levantar un brazo o cogerse la chaqueta. Entonces, cuando hay gente que sabe apreciar todas esas cosas, la verdad que para los artistas es mucho más difícil, pero también es mucho más satisfactorio pisar festivales como el de San Roque.