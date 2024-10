"La música de Paco de Lucía es la banda sonora del reino de los flamencos"

San Roque/Diego Amador está educado en el flamenco y en la música desde pequeño, en un ambiente familiar y libre, en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Es singular por su forma de cantar y por sus maneras de tocar varios instrumentos, aunque es más conocido como pianista, abriendo camino con bases flamencas y jazzísticas. Este viernes compartirá sesión en el teatro Juan Luis Galiardo con la jerezana Rosario Montoya La Reyna Gitana, también pianista y gitana como él, en la V Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque.

Pregunta.¿Tiene decididas todas las piezas o deja algo a la improvisación en la actuación en San Roque?

Respuesta.Tengo un repertorio amplio, pero en San Roque digamos que me doy el enfoque más en un recital de piano y cante, un poco flamenco, aunque también daré los toquecitos míos de jazz y de fusión.

P.Acaba de publicar Paqueando, con el algecireño José Mari Bandera. ¿Incluirá piezas en su concierto recordando a Paco de Lucía?

R.Sí, la verdad que sí, que hay una de ellas que voy a incluir ahí. Siempre uno se acuerda de Camarón y de Paco y justamente estamos girando Paqueando también mucho, y como que no me puedo desprenderme de alguna de las piezas. No está José Mari ahí conmigo, que es un pilar fuerte, pero yo lo hago también a mi forma. Hay algunas de las piezas que las hago a piano y voz, solo, con mi compás, que es mi forma de hacer ahora mi directo en solitario, con la base de mis nudillos, que me grabo con mis pedales en ese momento.

P.¿Qué significa la música de Paco de Lucía para usted?

R.Es como la banda sonora, creo que por lo menos la mía. Creo que es la banda sonora del reino de los flamencos. Siempre ha estado ahí. Cuando íbamos por la calle o lo que sea, todos los niños escuchábamos a Paco y a Camarón. Se escuchaban siempre.

P.En el mismo disco rememora usted de forma muy auténtica la voz y el quejío de Camarón. ¿Qué siente cada vez que lo hace?

R.Cada vez que canto siempre me acuerdo de todos, de Juan Talega, de todos los cantaores que me gustan. De Tomás Pavón, de Valderrama... Pero Camarón, digamos que va un poco más con el metal de voz que tengo yo. Es como inevitable, pasa siempre. Tengo ahí una sorpresa aprovechando que estoy ahí al ladito de su tierra.

P.¿Qué hay en su música de sus orígenes familiares en las 3.000?

R.Mi música, los orígenes, digamos, de mi familia Amador es todo, es todo. Son los conocimientos primordiales que tengo, porque mi padre es lo primero. Mucha gente de las 3.000 tenía una forma de enseñar muy cariñosa, y después sin olvidar que era un pedazo de guitarrista para acompañar cante, para baile. Después mis tíos. Él enseñó a todos mis tíos y de esa raíz queda todo. No se puede perder. Es lo primero de todo.

P.Es usted un músico de varios instrumentos, pero ¿por qué el piano como el predilecto?

R.Ya había tanto guitarrista y también me llamaba mucho la atención, desde muy niño, el jazz. Cuando escuché por primera vez aquellos discos de Mile Davis y de los discos que traían mis hermanos a casa, pues claro que me llamó tanto la atención que me interesé mucho por el jazz. A lo mejor vi un instrumento más abierto a más cosas, ¿no? Que por supuesto, la guitarra es mi instrumento. Los instrumentos más difíciles son la guitarra y el piano. Son los dos muy difíciles, pero me quedo con el piano.

P.Si le pidieran autodefinirse, ¿lo haría?

R.Siempre lo digo. Soy un guitarrista que toca la guitarra en el piano. Más bien que soy pianista, por supuesto, pero yo siempre he mirado el piano de esa manera. Desde el lado de que llegaba a mi casa mi padre con sus amigos y me decía que tocase un poquito por bulería, por seguiriya o por soleá o lo que fuera. Y yo no había metido la mano nunca por ahí, y no sé por qué, pero tocaba ya las dos o tres falsetillas que me aprendía en la guitarra. La tocaba sin haber practicado ni nada. Cerraba los ojos y yo creía que estaba tocando la guitarra, pero bueno, abría los ojos y efectivamente veía las teclas blancas y negras. La guitarra es un instrumento del que estoy enamorado de toda la vida. La toco en las grabaciones más bien, pero para tocarla al nivel que toco el piano hay que echarle muchas horas.

P.¿Cuál es el estado de salud del flamenco jazzístico?

R.Cada vez hay más gente que está metiendo la mano por ahí. Es verdad que hay mucha gente que se mete y, hasta que no tenga un cierto reconocimiento, no reconocimiento como artista, reconocimiento de lo que es el flamenco, del palo donde se ha metido, yo creo que a veces no son conscientes. La gente del jazz no es consciente de lo que es el flamenco. Hay mucha gente que toca, que aprende dos acordes en el piano y claro, se creen que están haciendo flamenco. O se aprenden los dos al mismo tiempo y ya se creen que eso es flamenco. El flamenco va más allá de todo eso. El piano no es un instrumento flamenco, pero el flamenco es el que lo toque, ya sea el piano o lo que sea.

P.El flamenco siempre se debate entre la ortodoxia y los nuevos intérpretes. ¿Suena mejor en peñas o en grandes escenarios?

R.Según, porque en las peñas también está esa magia de escuchar al cantaor o al guitarrista, o ver al bailaor o la bailaora, escucharlo al lado tuyo. Quizás, que yo haya pasado también por los tablaos... pero me quedo, para hacer la música que yo hago, con los escenarios. No hace falta que sean tan grandes ni nada. A lo mejor también porque hay un público más amplio, porque el que va a escuchar blues es amante del blues solamente o de la música clásica. Y el flamenco en este caso en una peña, que no quiere decir que siempre haya alguien que descubra algo nuevo, pero claro, digamos que a una peña se va más a escuchar lo que es la malagueña, a escuchar la seguiriya, a escuchar todos esos cantes, la granaína... En un escenario, en un teatro o lo que sea, se puede abrir un poquito más la manita con esas cosas.

P.Será su primera actuación en solitario en San Roque.

R.A San Roque he ido varias veces, lo que pasa es que fue hace muchos años con Tomatito y luego con Raimundo. Algo mío también seguramente que habré hecho, seguramente. La verdad que estoy con mucha alegría de que me haya acogido la bienal de ahí. Estoy deseando subirme al escenario del teatro Juan Luis Galiardo y contarles mi verdad musical con mi piano y con mi voz.