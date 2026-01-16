El joven cocinero presenta el plato 'Codorniz con sabor a bosque', con el que aspira a estar entre los 10 finalistas gracias a las votaciones a través de internet

El joven Eneko Arbiol Alarcón, natural de San Enrique de Guadiaro y estudiante de la Escuela de Hostelería de San Roque, se encuentra entre los 44 aspirantes de toda España que compiten en la XIV Edición del Premio Promesas de Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid.

Eneko presenta su plato Codorniz con sabor a bosque, elaborado en las instalaciones del IES Escuela de Hostelería de San Roque, y aspira a alcanzar la final de este prestigioso certamen que busca reconocer el talento y los resultados académicos de los futuros chefs.

Hasta el 20 de febrero, los ciudadanos pueden votar por Eneko a través de la web del concurso, y de estas votaciones saldrán los 10 finalistas que deberán defender su propuesta ante un jurado especializado, encargado de evaluar técnica, creatividad y presentación.

El Premio Promesas de Le Cordon Bleu ofrece importantes incentivos para los ganadores. El primer clasificado obtendrá una beca del 100% para cursar un diploma en Le Cordon Bleu Madrid, valorada en más de 24.000 euros, junto con una beca de 1.500 euros para su centro de estudios. El segundo premio incluye una beca completa para un certificado profesional, valorada en más de 9.000 euros.

El alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, y la delegada de Educación, Belén Jiménez, han animado a los vecinos y a la ciudadanía en general a apoyar a Eneko en la fase de votación. “Es un orgullo para San Enrique y para toda la comarca contar con jóvenes talentos que ponen el nombre de nuestra tierra en la cocina nacional”, destacaron.

Con apenas unos años de formación, Eneko Arbiol ya demuestra que la constancia, la creatividad y la pasión por la gastronomía pueden abrir las puertas de las escuelas más reconocidas del país. Su participación en el Premio Promesas supone, además, una oportunidad para poner en valor la formación de calidad que se imparte en la Escuela de Hostelería de San Roque, referente en la comarca del Campo de Gibraltar.