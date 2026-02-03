La Junta ordena nuevos desalojos en Guadiaro, San Enrique y Sotogrande ante la amenaza de la borrasca Leonard

La situación meteorológica provocada por la borrasca Leonardo ha obligado a la Junta de Andalucía a ordenar, en las últimas horas, el desalojo preventivo de varias zonas en las barriadas de Guadiaro, San Enrique y la urbanización de Sotogrande, en San Roque. La medida se ha tomado ante el riesgo inminente de desbordamiento del río Guadiaro y, en el caso de la zona portuaria, por su peligrosa cercanía al mar.

El municipio se encuentra actualmente en nivel de alerta 2, bajo aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las intensas lluvias acumuladas y las fuertes rachas de viento han incrementado el caudal de los ríos hasta niveles críticos.

Zonas afectadas por la orden de desalojo

Las autoridades han detallado las calles y áreas específicas que deben ser evacuadas de inmediato para garantizar la seguridad de los vecinos:

Guadiaro: Se procede al desalojo de las calles Posada y Tránsito , ambas colindantes al cauce del río. Asimismo, se ha prohibido el acceso y acercamiento al recinto ferial .

Se procede al desalojo de las calles , ambas colindantes al cauce del río. Asimismo, se ha prohibido el acceso y acercamiento al . San Enrique: La orden afecta a toda la zona de la vega , el área del arroyo Micaela y el tramo final de la calle Amapola .

La orden afecta a toda la zona de , el área del y el tramo final de la . Sotogrande: Deben ser desalojadas todas las viviendas ubicadas en las islas y la zona comercial de la Rivera del Marlin, debido a la combinación de la crecida fluvial y el temporal costero en Puerto Sotogrande.

Estos nuevos desalojos se suman a los efectuados durante la tarde de este martes, cuando se procedió a la evacuación de cerca de 300 vecinos en otros puntos del término municipal, concretamente en la Estación de San Roque, Guadarranque y Pasada Honda (San Roque casco).

Desde el servicio de Emergencias 112, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque hacen un llamamiento a la calma pero piden a la población que extreme las precauciones. Se solicita encarecidamente:

Evitar cualquier desplazamiento innecesario por carretera. Seguir estrictamente las indicaciones de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Los servicios de emergencia continúan monitorizando el cauce de los ríos y la evolución de la borrasca para actuar con rapidez ante cualquier cambio en la situación.