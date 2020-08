El Ayuntamiento de San Roque cumplirá "de sobra con sus competencias" en la vuelta al colegio, que son las de limpieza, conservación y vigilancia de los centros educativos de infantil, primaria y educación. "Esas labores las cumpliremos, incluso más allá de lo que se nos marca como límite competencial", ha señalado el alcalde accidental, Ángel Gavino.

“Se nos pide desde la Junta que redoblemos los trabajos de limpieza y desinfección, y lo vamos a hacer, aunque ello suponga un mayor coste y un desembolso adicional por parte del Ayuntamiento”, ha remarcado el también concejal de Hacienda. "Afortunadamente nuestra situación económica nos permite poder destinar más dinero para estos menesteres, pero entendemos que muchos otros municipios no van a poder hacer frente a esos gastos", ha añadido Gavino.

“Se acerca el día D, el de la vuelta al cole, y no tenemos aún ni un calendario ni unas directrices claras por parte de la Junta, lo que está provocando incertidumbre entre los docentes, que se incorporan el día 1 de septiembre sin tener nada claro”, ha lamentado el concejal, que ha remarcado que “desde el inicio de la pandemia la salud y la seguridad de los ciudadanos ha sido la prioridad" para su equipo de gobierno.

El alcalde accidental ha presumido de la situación económica de San Roque , que les permite "asumir competencias" que no son suyas, "para intentar paliar los defectos de otros, aunque eso no sea solidario con los ayuntamientos que no pueden asumir esos costes”. Gavino ha añadido que van a intentar que los niños entren a "los centros educativos con todas las medidas de seguridad, sin dejar de reclamar a la Junta los recursos necesarios, tal y como ha hecho el gobierno central, que ha destinado a Andalucía 360 millones de euros”.

Belén Jiménez, delegada de Educación, ha criticado que “a fecha de hoy la Junta no ha aparecido, y sin embargo el Gobierno Central ha librado ya importantes cantidades para Educación -unos 360 millones para Andalucía de los 2000 millones del conjunto del Estado-”.

La edil ha finalizado señalando que en este periodo estival su delegación ha coordinado "mesas de trabajo con otros departamentos como Policía, Protección Civil y Obras y Servicios, al objeto de preparar la vuelta al cole" con los requerimientos que les han trasladado los distintos equipos directivos de los centros educativos.